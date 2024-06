Les platico:

Como dice el mamón mamerto del libro de las generaciones de políticos, a ver:

Y si no voy a votar, qué?

Primero, habría que analizar los motivos para no ir a hacer fila en las urnas.

Respuesta de opción múltiple:

- No me gusta ninguna opción ( )

- Este domingo dobleteo turno en la fábrica ( )

- Perdí, presté o renté mi INE ( )

- Me da hueva ( )

- Está bien cabrón el calor y como en mi pueblo hay ley seca, ni cómo hidratarse uno ( )

- Si no jalo no como, entonces, que me perdonen las candidatas, primero es lo primero ( )

Resuelto eso, paso a enunciar lo que pasa...

...si no voy a votar este 2 de junio:

- Otros van a decidir por mí y así, después no vaya a andar mentando madres.

Úkela, no hay consecuencia peor que esa, así que, mejor me pongo pilas y voy a votar.

Cajón de sastre:

- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván; la Infame e Infumable Ramle y los desabridos gansitos rellenos de nada: la Ardiente, Ardorosa, Metiche y Collona Lady Rabietas Cochinilla -perdón- Cuachanilla- perdón- Cachanilla; el Estrógeno Jesús David, engendro unicelular de probeta y Lady; más la Sinsostenible Irene y la trepidante trepadora social, Martha Lozano, Tránsfuga sampetrina del Anafre y su defensora de oficio, la “música” Leticia Ce; más el “buen hombre” Arturo Soto, loquito foquito aplaudidor de Miguel Treviño, nuevas adquisiciones del clan de chaleros -perdón- chateros regios.

PD Pasen ustedes un plácido domingo.