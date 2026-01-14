Yankee, vete a casa, otra vez

Por Jorge Castañeda, Project Syndicate, 2026.

CIUDAD DE MÉXICO- Tras meses de amenazas y violencia creciente por la supuesta implicación del presidente venezolano Nicolás Maduro en el tráfico de drogas, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una incursión en la capital venezolana y capturaron a Maduro, que ahora ha sido trasladado a Nueva York para ser juzgado por sus presuntos delitos contra Estados Unidos. El parecido entre la “Operación Resolución Absoluta” del ejército estadounidense en Caracas y los acontecimientos ocurridos en Cuba, Puerto Rico y Filipinas hace unos 125 años es asombroso, y presagia más violencia.

Al igual que el presidente Donald Trump, los presidentes estadounidenses que intentaron “liberar” las antiguas colonias españolas a principios del siglo XX no ocultaban su disposición a ejercer el poder militar en América Latina, sin importarles el derecho internacional. Estaban aplicando la Doctrina Monroe, articulada por el presidente James Monroe en 1823, que afirmaba efectivamente la autoridad de Estados Unidos sobre el hemisferio occidental, al declarar que Estados Unidos consideraría cualquier intervención extranjera en América, en particular el colonialismo europeo en América Latina, como un acto hostil. Estos líderes, al igual que Trump hoy en día, también cooptaron cínicamente los principios democráticos y las justificaciones humanitarias para defender sus acciones y no mostraron ninguna consideración por las consecuencias.

NADA GANADO

El nuevo libro de Joe Jackson, Splendid Liberators: Heroes, Betrayal, Resistance, and the Birth of the American Empire (Espléndidos libertadores: héroes, traición, resistencia y el nacimiento del imperio estadounidense), no podría haberse publicado en un mejor momento. Cuenta la historia de cómo Estados Unidos pisoteó a América Latina en los siglos XIX y XX, y en particular durante la guerra hispano-estadounidense de 1898. El autor muestra que el segundo gran movimiento del país hacia el imperio, el primero fue la conquista de más de la mitad de México en 1846-1848, se desarrolló a trompicones.

El presidente William McKinley (a quien Trump ha elogiado a menudo, tanto por los aranceles que adoptó antes de su presidencia como por sus apetitos imperiales) y el vicepresidente Theodore Roosevelt (que sucedería a McKinley como presidente) solo comprendían vagamente sus ambiciones imperiales. No sabían qué países se convertirían finalmente en objetivos, ni cuántos recursos se necesitarían para alcanzar sus objetivos.

El ejército estadounidense seguía estando poco desarrollado, a pesar de los esfuerzos de modernización realizados a finales del siglo XIX. La invasión estadounidense de Cuba, lanzada desde Tampa (Florida), fue en gran medida un desastre. Si España no hubiera estado en las últimas etapas de su decadencia imperial, la guerra hispano-estadounidense podría haber sido catastrófica para Estados Unidos. Jackson describe con gran detalle cómo Estados Unidos ganó la batalla naval frente a la bahía de Santiago solo porque las cubiertas de madera de los obsoletos buques de guerra españoles se incendiaron rápidamente.

Puede que la narración no sea innovadora, pero Jackson la expone con elocuencia y con una loable imparcialidad, recordando a los lectores que la guerra de Estados Unidos para desmembrar el Imperio español fue una historia de personas reales, no de héroes gloriosos que luchaban para salvar a víctimas trágicas y anónimas de conquistadores cobardes. Describe, por ejemplo, la despiadada estrategia de campos de concentración que los españoles adoptaron en Cuba antes de la invasión estadounidense, una política que contribuyó a que la opinión pública estadounidense se volviera contra España.

Pero Jackson también explica cómo esa opinión pública fue manipulada por casi todo el mundo: los medios de comunicación estadounidenses, McKinley, Roosevelt y los luchadores por la libertad cubanos. Además, describe las atroces condiciones en las que lucharon las fuerzas estadounidenses en Cuba, especialmente en la batalla de Santiago de Cuba. Más allá de Cuba, no deja de relatar las atrocidades cometidas por las tropas estadounidenses en Filipinas (concretamente en Batangas).

Además, al igual que otros historiadores como Ada Ferrer, en su libro Cuba: An American History, ganador del Premio Pulitzer, y Daniel Immerwahr, en How to Hide an Empire: A History of the Greater United States, Jackson muestra cómo Estados Unidos engañó a sus aliados locales (un patrón que Trump parece estar repitiendo en sus esfuerzos por marginar a la ganadora del Premio Nobel de la Paz y líder de la oposición democrática venezolana, María Corina Machado). El engaño comenzó con las primeras comunicaciones entre los funcionarios estadounidenses sobre el terreno y los insurgentes locales. Como observa Jackson, el general de división Nelson Appleton Miles, el comodoro George Dewey y el general de división William Shafter, al hablar con los líderes insurgentes de Puerto Rico, Filipinas y Cuba, respectivamente, hicieron promesas similares: “A cambio de vuestra ayuda para derrotar a un enemigo común, Estados Unidos no os tratará como un feudo, sino que os aceptará como iguales”.

Pero ninguno de estos funcionarios tenía el poder para hacer tales promesas, por lo que Estados Unidos «no estaba obligado» por sus declaraciones. Ya fuera por ingenuidad o por deshonestidad, «la distancia entre la promesa y la realidad se hizo patente a lo largo de los años», escribe Jackson. Aunque los líderes de las luchas de liberación nacional percibían ocasionalmente los engaños de Estados Unidos, a veces de forma consciente, otras sin darse cuenta, poco podían hacer al respecto.

Aunque Jackson no rehúye exponer los defectos y la duplicidad de los personajes de este drama, aplica la misma imparcialidad al describirlos que a su narración de los acontecimientos. Nadie, ni cubanos, ni puertorriqueños, ni filipinos, ni españoles, ni estadounidenses, personifica el mal: todos son humanos, con defectos, debilidades y perspectivas moldeadas por sus experiencias. Tampoco hay nadie perfecto, aunque muchos muestran valentía, altruismo y ambición, ya sea en la búsqueda o en la resistencia al imperio, y algunas figuras destacadas han soportado mejor que el resto el juicio de la historia.

Pero no nos equivoquemos: si alguna vez hubo una guerra innecesaria, trágica y sin sentido, fue la “espléndida liberación” de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Si Cuba se hubiera independizado de España sin la interferencia de Estados Unidos, podría haber aprovechado la inversión y el turismo estadounidenses para impulsar su propio desarrollo. Y si Filipinas no se hubiera convertido en colonia estadounidense tras la salida de España, lo que habría ocurrido en poco tiempo, incluso sin la “liberación” estadounidense, podría haberle ido mejor que bajo casi medio siglo de dominio estadounidense.

En cuanto a Puerto Rico, que sigue siendo territorio estadounidense, los progresistas latinoamericanos discuten sin cesar sobre los beneficios y las desgracias que ha experimentado desde la guerra. Algunos dicen que Cuba habría terminado en la misma situación si no hubiera sido por la revolución de 1959. Otros señalan que los puertorriqueños han votado repetidamente en contra de la independencia durante el último medio siglo. Pero este ejercicio contrafactual es inútil. En última instancia, la “liberación” estadounidense de Cuba, Puerto Rico y Filipinas fue, sobre todo, una tragedia.

EL COROLARIO DE TRUMP

En 1905, Roosevelt, que para entonces se había convertido en presidente tras el asesinato de McKinley, amplió la Doctrina Monroe con un “corolario” en el que afirmaba que Estados Unidos tenía la «responsabilidad de preservar el orden y proteger la vida y la propiedad» enlos países del hemisferio occidental. Esto se basaba en su afirmación de 1904 de que Estados Unidos, como “nación civilizada”, podría verse “obligado” a ejercer el “poder policial internacional” en respuesta a las “injusticias crónicas” en los países latinoamericanos.

Trump ha adoptado públicamente esta lógica imperialista, censurable y paternalista. La Estrategia de Seguridad Nacional (NSS) de su administración se compromete a “afirmar y hacer cumplir” un “Corolario Trump” a la Doctrina Monroe, lo que implica mantener “nuestro hemisferio” libre de “incursiones extranjeras hostiles o de la propiedad de activos clave” y garantizar el acceso de Estados Unidos a “ubicaciones estratégicas clave”. Esto se refleja directamente en los planes de la administración Trump de “dirigir” Venezuela, que aparentemente no es capaz de gobernarse a sí misma, y “recuperar” el petróleo del país, que aparentemente le pertenece a Estados Unidos.

La administración Trump no se equivoca al afirmar que Maduro, que robó descaradamente las elecciones presidenciales de 2024, no era el presidente legítimo de Venezuela. Pero esto no legitima el uso de la fuerza militar por parte de Estados Unidos para capturarlo. Después de todo, Trump no hizo ningún esfuerzo por conseguir el apoyo de otros países, ni de la región ni de fuera de ella, algo que incluso el presidente George W. Bush hizo antes de su invasión de Irak en 2003. Por lo tanto, la operación en Venezuela violó el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y múltiples tratados. Esto fue nada menos que un acto de guerra.

No obstante, Trump no está actuando en el vacío. Al igual que España, en su desesperación por conservar a toda costa su imperio en decadencia, tiene parte de responsabilidad en los acontecimientos de 1898, podría decirse que el escenario para la operación de Trump lo prepararon cuatro líderes que deberían haber sabido mejor: el expresidente estadounidense Joe Biden, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (Lula), el presidente colombiano Gustavo Petro y el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Los cuatro estaban en el cargo cuando Maduro robó las elecciones de 2024, pero no hicieron nada al respecto. Lula, Petro y AMLO se mostraron reacios o incapaces de convencer a Maduro de que aceptara su derrota y se exiliara, en parte porque Biden no hizo ningún esfuerzo por apoyarlos, como por ejemplo amenazando con poner en cuarentena las exportaciones de petróleo venezolano. No impulsaron una resolución en la Organización de Estados Americanos para imponer sanciones al régimen de Maduro e invocar la Carta Democrática Interamericana, lo que habría otorgado legitimidad regional a la amenaza del uso de la fuerza.

Con la perspectiva del regreso de Trump a la Casa Blanca, estos influyentes líderes latinoamericanos podrían haber persuadido a Cuba, un facilitador fundamental del régimen de Maduro, para que les ayudara a defender su causa. No solo protegería a Cuba de la ira de Trump si ganara las elecciones de noviembre de 2024, podrían haber argumentado, sino que también podría reportarle algunas concesiones por parte de la próxima Administración estadounidense.

Pero nada de esto ocurrió, y entonces Trump ganó la presidencia por segunda vez, momento en el que la intervención estadounidense en Venezuela se convirtió prácticamente en un hecho consumado. Meses de ataques estadounidenses contra supuestos barcos de narcotraficantes se intensificaron hasta convertirse en un ataque militar unilateral contra una capital extranjera, y se inició una nueva era de intervención estadounidense en América Latina.

LOS LÍMITES DE LA HEGEMONIA ESTADOUNIDENSE

Al igual que la “liberación” de las tres colonias españolas, que marcó el comienzo de una era de intervencionismo estadounidense en el hemisferio occidental, la operación de la administración Trump en Venezuela probablemente irá seguida de más intentos de afirmar la hegemonía estadounidense en el hemisferio occidental. El cambio en la política estadounidense hacia América bien podría durar más allá de Trump.

Que esto se describa como el resurgimiento de la Doctrina Monroe o como una manifestación de la Realpolitik es irrelevante. (Cómo se puede considerar que entregar el control de tres cuartas partes de la economía mundial a Rusia y China es un pragmatismo duro es otra discusión). Lo que importa, sobre todo, es cómo se aplica este nuevo enfoque político.

A Estados Unidos no le resultará difícil imponer su voluntad a los países de la denominada cuenca del Caribe. En términos de comercio, inversión extranjera, turismo, migración y compromiso militar, México, Centroamérica y las islas más grandes de la región han formado parte claramente de la esfera de influencia estadounidense desde el siglo XIX.

No se puede decir lo mismo de Sudamérica. En las últimas dos décadas, China se ha convertido en el mayor socio comercial de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, principalmente a través de la compra de materias primas. Las empresas chinas, en su mayoría estatales, también tienen enormes intereses de inversión en estos países, y China se ha consolidado como el mayor inversor extranjero en Argentina, Brasil, Chile y Perú. También han surgido indicios de una posible cooperación militar.

En su búsqueda de la hegemonía hemisférica, la administración Trump podría intentar algo similar a la serie de intervenciones y ocupaciones estadounidenses en México, Centroamérica y el Caribe entre 1898 y 1933, cuando el presidente Franklin D. Roosevelt puso en marcha su Política de Buena Vecindad. Trump ya ha amenazado a otros muchos países latinoamericanos, en particular a Colombia y Cuba.

Pero no está nada claro que esto reportaría beneficios duraderos a Estados Unidos más allá de su esfera de influencia actual. Países como Argentina, Brasil, Chile y Perú son actores formidables. Y aunque Trump podría estar dispuesto a renunciar a la posición de Estados Unidos en Europa y Asia, China no sería tan miope como para hacer lo mismo en América Latina. Y mientras China siga firmemente arraigada en el hemisferio occidental, la visión de Trump de la dominación estadounidense seguirá estando fuera de su alcance. Y eso sin mencionar el escaso interés de la base MAGA de Trump por el aventurerismo exterior.

Tras el ataque a Venezuela, está claro que no podemos descartar la NSS y las amenazas de Trump contra otros países latinoamericanos, así como contra Dinamarca por Groenlandia, como meras bravuconadas. Al igual que muchas de las políticas de Trump, su estrategia en la región probablemente será confusa y aleatoria, lo que hará que sus resultados sean difíciles de predecir. Pero no hay duda de que resultará disruptiva y podría generar graves tensiones, incluso violencia, en Sudamérica durante los próximos años. Para apreciar esto, vale la pena revisar la sombría historia que evoca este episodio. Copyright: Project Syndicate, 2026.

Joe Jackson, Splendid Liberators: Heroes, Betrayal, Resistance, and the Birth of the American Empire, Macmillan Publishers, 2025

Jorge G. Castañeda, exministro de Relaciones Exteriores de México, es profesor de la Universidad de Nueva York y autor de America Through Foreign Eyes (Oxford University Press, 2020).