Yo quiero ser caballo... trabajador

No se me malinterprete: estas reacciones me parecen absolutamente normales y justificadas. Encuentro razonable y necesaria la indignación provocada por los actos de crueldad gratuita en contra de una mascota. No pretendo criticar a quienes así reaccionan.

Sin embargo, frente a conductas equivalentes -o incluso mucho más graves-, cometidas en contra de seres humanos, la reacción dista mucho de ser la misma. Incluso, en la mayor parte de los casos, las noticias sobre estos hechos pueden pasar inadvertidas.

Veamos un ejemplo -hay muchos, pero quedémonos con éste-: de acuerdo con diversas organizaciones de la sociedad civil, en México se cometen anualmente unos 600 mil delitos sexuales. En el 40 por ciento de los casos la víctima es una niña o un niño. Estamos hablando de 240 mil ataques contra menores: uno cada hora y media aproximadamente.

TE PUEDE INTERESAR: Constitución Mexicana reconoce a los animales como seres sintientes: activista coahuilense

La frecuencia con la cual estos actos atroces ocurren, si la reacción de nosotros fuera la misma a la registrada cuando un perrito o un gatito es violentado, mantendría incendiadas las redes y la ola de indignación y la presión contra las autoridades habría sepultado ya el fenómeno.