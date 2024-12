¿Le rompió el corazón a Karime? Arrastran fans a Gala Montes y la acusan de usar al movimiento LGBT por su noviazgo

El pasado 26 de diciembre, Gala Montes sorprendió a sus seguidores al confirmar en una transmisión en vivo que mantiene una relación abierta con Icho Van, su mánager y amigo cercano. Esta revelación desató una ola de reacciones en redes sociales, especialmente entre los fans que habían idealizado un romance entre la actriz y Karime Pindter, su compañera en La Casa de los Famosos México 2024.

Durante el live, Gala expresó su incomodidad con las especulaciones constantes sobre su vida privada. “Sí, sí ando con Icho y con más personas. Icho y yo llevamos juntos mucho tiempo. Tenemos una relación abierta desde hace mucho. Él es mi mánager, mi cómplice, mi amigo, el amor de mi vida”, afirmó. La actriz dejó claro que, aunque entiende el interés del público, no está dispuesta a seguir dando explicaciones sobre sus decisiones personales.

¿Un romance con Karime?

Gala también aprovechó el momento para poner fin a los rumores de un romance con Karime Pindter, quien formó parte del Team Mar junto a ella en el reality show.

“Yo no me voy a casar con Karime, no va a pasar; ahorita no. La amo, la adoro, es guapísima, pero ya pasó el tiempo de La Casa de los Famosos. Cada quien está haciendo sus cosas”, explicó con tono contundente.

Dentro del programa, el público creó el “ship” conocido como Garime, alimentado por las interacciones cercanas entre ambas. Sin embargo, Gala enfatizó que nunca incentivó la idea de que había algo más allá de una amistad. Aun así, tras su salida del reality, ambas continuaron jugando con esta narrativa durante algunas semanas, lo que generó una fuerte conexión con sus seguidores.