A sus 91 años Silvia Pinal debuta en el teatro infantil con “Caperucita”

“ Se siente muy padre, es una historia que ya tiene mucho tiempo en mis brazos y ahora tenemos que repasarlo para que no se nos olvide. Cuando uno dice Caperucita entra instantáneamente una imagen preciosa infantil, voy a ser una abuelita ¡a toda madre! ”, aseguró Silvia Pinal .

TE PUEDE INTERESAR:

Confirman que Silvia Pinal no solo dejó área COVID-19, también el hospital y se recupera en casa

“No sé por qué se angustiaron a finales del año, yo me siento bien, me siento fuerte”, dijo Pinal.

La actriz mexicana es considerada una de las grandes actrices de la época de oro del cine nacional, al igual que otros iconos de la época como Dolores del Río (1904-1983) y María Félix (1914-2002). Se le reconoce también, por es su amplia gama de interpretación de papeles protagonistas y grandes personajes.

TE PUEDE INTERESAR:

Silvia Pinal, talento y carisma que se mantienen a sus 90 años