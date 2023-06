¿Acoso en ‘La casa de los famosos’? Apio y Mayer levantan polémica

A solo unos días de haber iniciado, “La casa de los famosos” ya ha cumplido con una de sus promesas: la de generar gran polémica y mantener a los espectadores pegados al televisor. Sin embargo; no todo lo que se ha visto al aire ha sido bien recibido por los espectadores, pues a través de las redes sociales han señalado presuntos casos de acoso entre los participantes.

El primero de ellos habría sido protagonizado por el controvertido actor, cantante y ex diputado federal, Sergio Mayer, hace tan solo unos días, luego de que propinara una nalgada a la influencer Wendy Guevara, aunque Guevara como el resto de sus compañeros lo tomaron a broma, los fans de la integrante de Las Perdidas no vieron con muy buenos ojos las acciones de Mayer, sobre todo porque aseguró que ella lo había provocado.

Como era de esperarse los usuarios no pasaron por alto que el ex Garibaldi tocó a la también youtuber sin su consentimiento para después culparla: “Aquí está el verdadero Sergio Mayer; el defensor de las mujeres, usando una frase que muchos agresores utilizan: ‘me provocó’”, “Eso es acoso”, “Claro que es acoso, hasta yo me sentí incómodo”, “No que muy defensor, nominación o expulsión directa como paso en otro país cuando acosaron a una chica”, “Primero, me parece una falta de respeto y luego cuando dice: ‘me provocó’, ¿quién se creía?” , “Fuera Mayer”, son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

El segundo caso y el más reciente involucra a uno de los personajes que, hasta ahora, más ha dado de qué hablar: Apio Quijano, y es que no sólo se ha declarado abiertamente bisexual, sino que reveló que “La calle de las sirenas”, una de las canciones más emblemáticas de Kabah, banda a la que pertenece, está inspirada en las trabajadoras sexuales de la CDMX.