Actores rinden homenaje y recuerdan a Bob Saget

Comedy Central rindió homenaje al comediante y escribió en Twitter: “Bob Saget era un comediante querido y transgresor. Lo extrañaremos”.

En su cuenta de Instagram, Andrea Barber, compartió lo siguiente: “Esto duele. Tenía el corazón más grande de Hollywood. Daba los abrazos más fuertes. Me destroza pensar que nunca volveré a abrazarle. (....) Amaba mucho y con fuerza, y nunca dudaba a la hora de decirte lo mucho que le importabas. Esta es la mayor lección que aprendí de Bob Saget: no dudes a la hora de decirle a la gente que la quieres. (...) Descansa bien, querido amigo. No me cabe duda de que estarás haciendo que todo el mundo en el Cielo se ría hasta que les duelan los carrillos, igual que hiciste en la Tierra”.