Acusa Joanna Vega Biestro a Arath de la Torre por amenazarla frente a su hija; él lo niega y ‘se disculpa’ (Videos)

“El señor decidió enfrente de mi hija de dos años, insultarme, intimidarme y advertirme que con él no me volvía a meter”, comenzó diciendo notablemente consternada la también reportera.

ARATH SE... ¿DISCULPA?

Dos horas después de la explicación en televisión de Joanna, Arath De la Torre fue entrevistado en vivo por Martha Figueroa sobre el asunto que se volvió popular en redes, cosa que él negó y muy a su estilo despreocupado y minimizando el asunto le pidió disculpas.

“Se acaba de hacer trending topic, porque al parecer ella en un programa de TV dijo que la habías amenazado”, explicó Martha Figueroa a Arath.

“La verdad me le acerqué a ella le dije que no estaba de acuerdo que sinceramente no me parecía que al atacarme a mí atacaba a toda una familia, que tengamos cuidado que tenemos niños, que yo la estimaba mucho y que me parecía un comentario doloso”, aseguró el ex galán de telenovelas.