¡Adiós a una diva! Confirma Verónica Castro retiro de las telenovelas

Sin duda hablar de las telenovelas en México es traer al recuerdo los proyectos que hicieron famosos a las telenovelas del país, entre ellos los protagonizados por Verónica Castro, por lo que el público nacional e internacional cuestiona cuándo regresará a encabezar algún elenco y triunfar. Sin embargo, eso no será realidad de ninguna forma, en palabras de la propia estrella.

Durante una charla con el programa español ‘Hay Una Cosa que te Quiero Decir’, la protagonista de ‘Los Ricos También Lloran’ explicó que tras varias décadas de trayectoria, ha decidido centrarse en disfrutar su vida, ya muy lejos de los foros de grabación.

“Ya fue, tengo 72 (años) y ya no se me antoja. Se me antoja comer, viajar, venir a Madrid. Ya fue mucho caminar, 58 años trabajando, desde los 14 años”, dijo la actriz.