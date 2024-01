¡Adiós Peso Pluma!... ¿Quién es Xavi, el cantante que lo desplazó del Top 50 Global de Spotify?

“Cuando choqué todo el impacto fue para el volante; la nariz se me metió, pero aquí estamos gracias a Dios. Con el golpe me quedé aturdido, me pegué, no sentí nada, creo que era la adrenalina. Abrí el espejo, me miré y dije ‘¡ay no, santo Dios!’, la nariz la tenía arriba”, contó durante una entrevista con Pepe Garza, una importante figura dentro de la industria musical en Estados Unidos.

De acuerdo con Xavi, sus primeros videos no tenían la intención de pegar para iniciar una carrera profesional, pues veía a la música como un hobby; sin embargo, el impacto que sus canciones tuvieron en YouTube lo alentó a tomar más en serio la composición.

Desde entonces ha lanzado varios temas, entre ellos ‘La Diabla’ y ‘La Víctima’, los cuales han destacado en el popular y muy competitivo estilo de los corridos bélicos. La aceptación que han tenido sus canciones han hecho que Xavi sea nombrado como el sucesor de Peso Pluma y Natanael Cano, intérpretes que lograron que los corridos tumbados se convirtieran en el estilo musical dominante.

A un mes de su lanzamiento en YouTube, ‘La Diabla’ suma 120 millones 064 mil 190 visualizaciones, lo que coloca al tema como el número uno a nivel mundial. Desde su estreno, el videoclip tiene un promedio de 4 millones 2 mil views diarias.

Vale la pena destacar que la voz de Xavi, a diferencia de la de Hassan Emilio Kabande Laija –conocido artísticamente como Peso Pluma–, es más suave y melódica. Aunque no deja de ser considerada de tinte urbano.