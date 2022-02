¡Al estilo Hollywood! Aquí están los mejores momentos del medio tiempo del Super Bowl LVI

¡Justo en la nostalgia! Las leyendas musicales nos llevaron a sus orígenes en la costa oeste de Los Ángeles, y nos mostraron porque siguen siendo los reyes del hip-hop y el rap. El show de medio tiempo del Super Bowl LVI fue todo y un poco más de lo que esperábamos, con un escenario que representaba aquellos barrios en los que crecieron Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar, el espectáculo dio inicio con el legendario tema “ The Next Episode”, una colaboración de 2011 entre Dr. Dre y Snoop Dogg.

Entre recuerdos en las paredes, un piso que imitaba las calles de Los Ángeles y los clásicos autos modificados conocidos como lowriders, Dr. Dre y Snoop comenzaron a recorrer los techos de las casas que repasaban su historia musical, mientras decenas de bailarines con looks urbanos hacían lo suyo en el campo de juego. “California Love” fue el siguiente tema que ambas leyendas interpretaron antes de darle la bienvenida a su invitado sorpresa, 50 Cent , con su exitoso “In Da Club”. El rapero apareció de cabeza en uno de los escenarios mientras convertía el ambiente en una verdadera discoteca de los 2000, los gritos del público no cesaron, era como un sueño adolescente.

Después tocó el turno de Mary J. Blige, la nueve veces ganadora del Grammy interpretó sus éxitos “Family Affair” y “No More Drama”, mientras lucía un épico look metálico de pies a cabeza y, fiel a su esencia, lo combinó con una melena rubia deslumbrante. La ‘Reina del Hip-Hop Soul’ no defraudó y acompañada de unas cuantas bailarinas, demostró que está más vigente que nunca, incluso se convirtió en un meme.