Amor propio, ¿la clave para encontrar a la pareja perfecta? Carmen Muñoz nos explica

¿Te has preguntado cómo le han hecho algunas parejas para amarse plenamente? ¿Será que amar es un aprendizaje que nunca termina? Y si termina, ¿por dónde empieza? Así es como inicia “Dale Like al Amor”, el nuevo libro de Carmen Muñoz, la emblemática conductora y conferencista mexicana que ha estado al frente de producciones exitosas como “Diálogos en Confianza” y “Enamorándonos”. Con más de 30 años de experiencia, Muñoz está lista para compartir sus secretos, aprendizajes y experiencias con todos sus seguidores, para ayudarlos a encontrar al verdadero amor , ¿o no?

“Más allá de encontrar el amor, hay que hablar de ese amor que nos tenemos a nosotros mismos. ¿Nos gusta lo que vemos en el espejo? ¿Sabemos lo que queremos para nuestras vidas? Por eso en este libro quise plantear el amor desde el amor propio, darnos like primero a nosotros mismos para luego dárselo al amor, porque constantemente buscamos que nos acepten los demás, pero qué sucede con nosotros, y eso cuesta mucho trabajo”, comentó Carmen Muñoz en entrevista con VANGUARDIA.