Ana Bárbara reconoce fue infiel por despecho

Ana Bárbara no esconde que en el pasado hizo cosas que actualmente no haría. En una entrevista reveló haber sido infiel a una ex pareja.

Aunque esta acción lo justificó, admitió que sólo lo hizo por venganza y despecho.

La intérprete de “Bandido” confesó que su entonces novio la engañó y decidió responder de la misma manera.

“Te voy a decir por qué fui infiel, les digo también el pecado y el pecador. Un galán lo caché poniéndome el cuerno con otra mujer”, dijo.

Ana Bárbara se sinceró ante la pregunta de Karla Díaz, quien tiene un programa en Youtube, pero evitó dar el nombre del infiel.

Narró que reaccionó con mucha molestia, tanto que se desquitó con las ventanas del coche de su entonces novio.

“Es el único (drama) que he hecho con conocimiento de causa de los cuernotes, así me los vi dibujados”, dijo.

Señaló que siguió con la relación, pero en un momento de flaqueza, Ugalde Motta no resistió la tentación y le regresó la infidelidad a su ex.