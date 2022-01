Andrés García demandará a Anabel Hernández por vínculos en “Emma y las otras señoras del narco”

“Tengo que contestarle a una periodista, disque periodista, cretina y trepadora, que se ha puesto a decir cosas que no son ciertas y que las va a tener que comprobar porque la voy a demandar. Se permitió el lujo de decir que yo soy socio de los narcos. Narcos su chingad* madre y su papá, a ellos puede señalar de narcos” señaló el actor.

En su molestia, continuó arremetiendo contra Anabel Hernández, aseverando que por su profesión ‘se ve obligado a recibir a todas las personas’ que le visitan, sin preguntar a qué se dedican por medio a que se le vincule.

“Ahí le va un mensaje para esta pobre pendej*, a la cual les aconsejó ni vean el pinch* programa porque todo es mentira, es una especuladora, es una trepadora, viene diciendo mentiras (para) lograr publicidad para no morirse se hambre, porque es lo que es, una muerta de hambre”, mencionó el protagonista de Pedro Navaja.

Confirmó que mantuvo una estrecha amistad con Arturo Beltrán Leyva, en constantes visitas a Acapulco, pero negó haber mantenido algún tipo de acuerdo con base a ganar dinero. También confirmó que nunca se reunió con Joaquín “El Chapo” Guzmán y en caso de ser cierto, no tendría problema en confesarlo.

“Dice usted en su pinch* libro de mierd* que yo he sido socio y he ganado dinero con los capos, y como le digo, los conozco a casi todos, y algunos son mucho más decentes y mucho más amables que ella, pero de ahí, a que yo haya ganado dinero con ellos, que lo compruebe, lo va a tener que comprobar ante un juez porque la voy a demandar. No puede andar diciendo pendejad*s para hacerse famosa (...) Es una cucaracha” agregó en su video de Youtube.

¿QUÉ MENCIONA ANABEL HERNÁNDEZ EN SU LIBRO SOBRE GARCÍA?

Tras la publicación del libro, la periodista de investigación menciona que Andrés García se relacionaba con miembros del narcotráfico, principalmente con el Cártel de los Beltrán Leyva, a quienes recibía en su casa Pie de la Cuesta en Acapulco.

Aunque era un vínculo que la escritora no tenía pensado agregar en su libro, ya que no tenía sustento, una entrevista en un canal de Youtube corroboró lo dicho por su fuente sobre la amistad de García con el narco.