Andrew Garfield, ¿del Mejor Beso en Spider-Man al ganador de los Oscar 2022?

“Gracias, hombre... muchas gracias por recordármelo... sí, estoy en camino a los 40 años, seguro (risas). No me gusta hablar particularmente del tema, pero para mí es importante haber tenido grandes experiencias creativas en mi vida. Y ahora, es mucho más importante si quiero tener hijos, si quiero ser padre y si quiero crear una familia sin estar cansado todo el el tiempo. Creo que necesito pensar realmente sobre ese tema”.

“(Risas) No, no lo creo. Me parece que Lin me hubiera reemplazado si se hubiese dado cuenta que yo no iba a poder cantar bien. Creo que el plan era que yo pudiera tomar un par de sesiones con una profesora de canto como Liz (Caplan) y que ella opinara con su experiencia si yo podía llegar al punto de cantar totalmente como John, suficientemente bien, con mucha pasión y confianza. Pero si no hubiese funcionado, hubieran buscado a alguien que pudiera interpretarlo todo, creo, pero estoy agradecido porque conseguí llegar hasta ese lugar. Eso fue lo bueno”.

“Obviamente, al haber crecido en Gran Bretaña, la televisión evangelista es algo muy extraño que no está en nuestro vocabulario, particularmente en nuestra cultura. Y cuando me llamaron para este proyecto, Jessica (Chastain) y Fox Searchlight me dejaron ver el guion... pero yo llegué como un total principiante sobre el tema. Y en cierta forma también me dio bastante libertad, porque no tuve ningún preconcepto de los escándalos de aquel entonces”.

“Lo que significó en aquel entonces... fue un tremendo honor y fue la primera vez que yo había recibido una nominación al Oscar de la Academia. Obviamente, es algo surrealista que me hayan considerado en semejante posición. Pero cuando sucedió, yo estaba muy feliz y emocionado, pensando “Gracias a Dios seguí en esto”. Gracias a Dios seguí enfrentando el rostro del fracaso como la experiencia de John (Lawson) y pude seguir... y aquí estamos. Yo estaba ensayando una obra de teatro en Londres en aquel entonces y en un descanso vi cuando anunciaron las nominaciones. Fue algo increíblemente significativo, pude llevar a mi familia a la ceremonia, mi padre, mi madre y mi mejor amigo de la escuela de drama. Y fue algo hermoso. No lo doy por hecho. Y lo mismo, este año... (el Oscar) no es algo que yo pueda controlar. El único control que tengo es mi trabajo y el esfuerzo que pongo en hacer las cosas, con pasión. Y siento que ya gané en ese sentido. Simplemente estoy increíblemente apasionado con este proyecto y Jonathan Lawson. Estoy orgulloso de haber trabajado con quienes trabajé”.

Para facilitar la tarea de los votos, la Academia del Oscar ya hizo una preselección de diez diferentes categorías donde la música por ejemplo necesitó 15 diferentes temas en la Mejor Canción Original, con Billie Eilish compitiendo por el final de James Bond en “No Time to Die” frente a Beyoncé en la doble nominación de “The Harder They Fall” y “King Richard”, con su esposo Jay-Z. Curiosamente, el musical “Tick Tick Boom” quedó afuera de esa categoría, pero todavía figura entre las preseleccionadas como Mejor Sonido, compitiendo a la par con las nuevas versiones de “West Side Story”, “Spider-Man” y “The Matrix”.

-¿Es cierto que necesitabas entre cuatro y siete horas de maquillaje para la actuación de ‘Los Ojos de Tammy Faye’?-

“Sí. Como actores, tratamos de zambullirnos lo más profundo que podamos, para tratar de encontrar y dar vida a nuestros personajes, incluyendo esas partes que no recibimos con gran agrado en una cena familiar o en nuestra sociedad civilizada. Fue bastante doloroso interpretar alguien que no se sentía cómodo con su cuerpo y no lo digo literalmente por mi maquillaje (Risas). Pero esa fue una buena clave en la actuación. Te digo que al final del rodaje sentí un alivio tremendo de poder volver a ser Andrew, en comparación con otros personajes que me hubiera gustado seguir siendo esa persona, para siempre. Me puso contento poder volver a una vida mucho menos complicada. También hubo muchas escenas que filmamos y no terminaron mostrando en la versión final sobre su sexualidad. Y me parece que fue una decisión correcta, para mantener una especie de misterio sobre su personalidad”.

-Con dos películas tan diferentes, el amor es tal vez el único punto en común de ‘Tick Tick Boom’ y ‘Los Ojos de Tammy Faye’. ¿Cómo definirías en tu caso una palabra con significados tan diversos, en el cine?-

“Bueno... ¿Cuánto tiempo tenemos? En 30 segundos... la pregunta es una maravillosa filosofía interminable que ni siquiera los poetas pudieron descifrar. Ni siquiera sé si yo pueda agregar demasiado pero voy a intentarlo... Pienso que el amor incondicional, creo que es una energía que te mantiene despierto o no. Es algo que permitimos... o no. Siempre tenemos la opción de elegir, pero al final es algo profundamente misterioso, algo muy misterioso que suele pasar con nuestros padres, ese amor que trasciende con una palabra que no parece suficiente para encapsularla. Pero sí, esa es mi extraña respuesta, para un tema tan maravilloso”.