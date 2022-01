Andrew Garfield le mintió hasta a Emma Stone sobre su papel en Spider-Man: No Way Home

Las sorpresas con Spider-Man: No Way Home siguen surgiendo y el que más las ha dado es Andrew Garfield , quien antes de su estreno la negaba rotundamente hasta utilizó su confiable “es photoshop” , pero ahora es el que más ha hablado sobre sus experiencias en el set.

”Emma me mandaba mensajes. Me preguntaba: ‘¿Estás en la nueva película de Spider-Man?’. Y yo le respondía: ‘¡No sé de qué me estás hablando!’. Ella me decía: ‘Cállate. Dímelo’. Y yo, de verdad... Seguía incluso con ella. Es muy divertido. Entonces ella vio la película y me dijo: ‘Eres un idiota” explicó el protagonista de tick tick boom!.

Ya no es un secreto a voces que en Spider-Man: No Way Home aparecen Andrew Garfield y Tobey Maguire para ayudar a salvar el multiverso con Tom Holland. En la cinta también salen Zendaya, Benedict Cumberbatch, Willem Dafoe, Alfred Molina, Jamie Foxx, Marisa Tomei y más.