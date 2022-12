Anel le cobraría a Marysol por usar nombre de José José; a José Joel sí lo deja vivir de la imagen del ‘Príncipe’

Anel Noreña y su hija Marysol Sosa están distanciadas desde hace tiempo, la ex esposa de José José dice que prefiere pensar que su hija está de viaje, para así no ponerse tan triste porque asegura, no sabe nada de ella, pero eso sí, amenaza que si se le ocurre lanzar un producto con el nombre del cantante, tendrá que pagarle lo que marca la ley.

“Parte de mi herencia, es la marca, el nombre y todo lo que conlleva, ella no me ha dicho nada, pero no sé nada de ella; pero yo creo que se va a meter en un problema porque el nombre es mío”, afirmó en entrevista con Maxine Woodside.

Anel, como beneficiaria del testamento del Príncipe de la Canción, asegura que como su hija ha dicho que su familia son su esposo y sus hijos, y que a ella, su madre, la considera sólo como un familiar, entonces tendrá que cobrarle lo que corresponda si es que se le ocurre lanzar un producto con el nombre de José José, así lo reveló.

