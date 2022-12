“Sí me dio un poco de depresión la verdad porque te pasan muchas cosas por la cabeza cuando te dicen que ya no vas a recuperar el movimiento que tenías antes y pensé que podría llegar a perder el brazo porque me iban a poner un reemplazo de hombro; me dio miedo, se partió en 17 pedazos el brazo y el hombro”, recordó.

Ahora está bien de ánimo y su brazo se recupera poco a poco, Eugenio está decidido a desafiar el pronóstico médico, pues aunque le dijeron que no lograría una recuperación al 100 por ciento, él espera alcanzar un 95 por ciento.