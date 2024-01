Animadora coahuilense gana un Critics Choice Awards por ‘Spider-Man: A través del Spider-verso’

Congratulations to “Spider-Man: Across the Spider-Verse,” winner of the #CriticsChoice Award for BEST ANIMATED FEATURE⭐️ #CriticsChoiceAwards #Spiderverse @SpiderVerse pic.twitter.com/b6egTpmQXi

Dicha película compitió con algunas producciones animadas populares durante el 2023, como ‘ Wish’ (Disney), ‘Elemental’ (Disney Pixar), ‘ The Boy And The Heron’ (Studio Ghibli) y ‘ Tortugas Ninja: Caos mutante’ .

La producción que nos presentó a Miles Morales como un Spider-Man que descubre infinitas variaciones de él mismo no sólo hizo crecer su base de fans, sino algunas expectativas con respecto al estudio que la produjo, ya que los seguidores de la saga esperan el próximo estreno de ‘Spider-Man: Beyond the Spider-Verse’ (continuación de la historia antes mencionada).

EL TRABAJO DE LETICIA MAYCOTTE

En Facebook, la artista expresó un mensaje con motivo de la salida de ‘Spider- Man: A través del Spider-Verso’ en donde reflexiona con respecto al recorrido que tuvo que hacer para llegar hasta esta producción, así como los retos que enfrentó por la pandemia de COVID.

“Mientras trabajaba en Across the Spider-verse tuve que adaptarme a diferentes situaciones, las adaptaciones no me fueron tan fáciles y terminé por crecer la ansiedad que siempre me acecha, en crisis tuve que regresar a México por 3 meses. A mi querida tierra Lagunera [...] esto, más que una película, es una métrica del cúmulo de bendiciones que me siguen teniendo viva”, escribió como parte de su experiencia en la producción de la cinta en Canadá.