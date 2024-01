¡Mejor película! La balanza de premios se inclina por Oppenheimer en los Critic’s Choice Awards

La serie de HBO se llevó el premio a Mejor Serie Dramática, a Mejor Actor de Reparto en serie de Drama para Kieran Culkin, y Mejor Actriz, para Sarah Snook. Por el lado de las comedias, fue The Bear la que obtuvo más premios, aunque también destacaron el trabajo de Meryl Streep como actriz de reparto en Only Murders in the Building.

La dupla de Barbeheimer volvió a enfrentarse en esta ocasión, pero fue el filme histórico de Christopher Nolan sobre la invención de la bomba atómica la que se llevó los premios más importantes, incluido Mejor Película y Mejor Director, además de Mejor Ensamble, Mejor Banda Sonora y Fotografía. Mientras tanto, Barbie se llevó a casa otros premios como Mejor Guión Adaptado, Mejor Diseño de Producción, Mejor Canción por “I’m just Ken”, Mejor Peluquería y Maquillaje y Mejor Diseño de Vestuario.

TE PUEDE INTERESAR: Tras meses de huelga, celebran los Premios Emmy 2024 a lo mejor de la TV

Además, otros que también salieron felices del Hangar Barker, donde se llevó a cabo la ceremonia, fueron Robert Downey Jr, quien se llevó el premio a Mejor Actor de Reparto en Película Drama por Oppenheimer, Spider-man: A través del Spiderverso, que le ganó a Miyazaki como Mejor Película Animada, Elizabeth Debicki como Mejor Actriz de Reparto en Mejor Serie Dramática por “The Crown”, Emma Stone como Mejor Actriz y The Bear como Mejor Serie Comedia.