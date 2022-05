Ari Borovoy de OV7 quiere ser diputado, arranca campaña en redes

El cantante del grupo mexicano OV7, Ari Borovoy, anunció su intención de buscar una diputación en los procesos electorales que se llevarán a cabo durante 2022 en el país. “Contenderé para diputado este año”, mencionó en un video difundido en sus redes sociales.

“En mi vida y en mi trayectoria he representado muchos talentos, pero hoy quiero representarte a ti como ciudadano. Espero contar contigo, cada like, cada comentario positivo o negativo, cada mensaje que compartas será un paso más para consolidar nuestra meta juntos”, mencionó, al tiempo que invitó a sus seguidores a unirse al ‘hashtag’ #AriDiputado.

Además, dio a conocer la que será su frase de campaña: “Ari Borovoy, contigo yo sí voy”.

El también director de la compañía BoBo producciones, agradeció a sus seguidores el respaldo que le han brindado durante sus 33 años de carrera. El cantante tiene previsto participar en septiembre en la gira por el 30 aniversario del grupo OV7.

Más para leer: Por abusar de su hija ex Garibaldi Ricardo Crespo sentenciado a 19 años de cárcel

“Desde que tengo uso de razón mis padres me han enseñado a perseguir mis sueños, mis metas, pero sobre todo me han enseñado que nada es imposible en esta vida. Este día es uno de los más importantes de toda mi carrera”, aseguró en el video.

“Me conoces como artista, me conoces como actor, me conoces como productor, me conoces como manager. Sin embargo, el día de hoy he tomado la decisión de participar en un nuevo reto para mí y me gustaría invitarte a que me acompañes como lo has hecho en los más de 30 años de carrera que me conoces”, aseguró.