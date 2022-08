‘House of the Dragon’ tiene lugar dos siglos antes de los acontecimientos de la serie original, que finalizó su exitosa trayectoria luego de ocho temporadas. La precuela de 10 episodios se estrena el domingo en HBO y el servicio de streaming HBO Max.

A 3 años de distancia de ese final agridulce para la mayoría de los fanáticos llega la precuela de ‘ Game of Thrones ’ está lista para forjar su propio camino narrativo, con un nuevo conjunto de personajes y un equipo más diverso detrás de escena.

Tanto gustó ‘Game of Thrones’ que los productores quisieron expandir su universo , no sólo por decisiones económicas o porque forjó o consagró las cerreras de sus protagonistas, sino porque sentían justo darle eso a los fanáticos.

La historia se centra en la Casa Targaryen, que se hizo famosa en ‘Game of Thrones’ por el personaje de Daenerys interpretada por Emilia Clarke y sus temibles dragones . Pero no se espera que esta serie sea una nueva versión de la original, dijo el miembro del elenco Steve Toussaint.

Basado en la novela ‘Fire and Blood’ (“Fuego y sangre”) de George R.R. Martin, el drama fue creado por Martin y Ryan Condal, cuyos créditos incluyen el drama de ciencia ficción de 2016-19 ‘Colony’. Condol es productor ejecutivo y showrunner junto con el director Miguel Sapochnik, quien aporta su experiencia forjada en ‘Game of Thrones’ a la precuela.

MÁS DIVERSIDAD, ¿LA CLAVE?

‘House of the Dragon’, al igual que su predecesora, se centra en la sucesión familiar y se pasa por alto a una heredera. Pero Sapochnik señala una diferencia clave entre ambas series: el equipo que hace la precuela es más diverso, con una proporción de 50-50 entre directores hombres y mujeres, incluidos Sapochnik, Clare Kilner, Geeta Vasant Patel y Greg Yaitanes.

Hubo un impulso consciente para ser inclusivo detrás de escena, dijo Sapochnik.

El equipo que hace “Dragon” es igualmente diverso y, para ser del género de fantasía, cuenta con una relativa abundancia de mujeres en la sala de guionistas. El equilibrio de género afecta la historia y el tono del programa, según algunas integrantes del elenco.