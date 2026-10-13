$!‘Abrazar la parte que más me avergüenza me llevó a lo más luminoso’, Eugenia Flores Soria rompe con la violencia de lo romántico en nuevo libro

Desde hace 10 años una serie de poemas acompañan a la escritora Eugenia Flores Soria. Parten del desencanto y el desamor, rupturas que estuvieron cargadas de violencia y que en desde el manuscrito pugnaban por salir al mundo. Ahora se publican como parte del libro “Florencia era un sueño al centro del atlas” (An.alfa.beta, 2026), el cual se presentó este fin de semana en la Feria Internacional del Libro de Monterrey. En entrevista con VANGUARDIA la también periodista y maestra explicó que el origen de estos textos se encuentra en dos experiencias relacionadas. La primera y la que le da nombre a la publicación es la romantización que hizo de Europa y, específicamente, de la ciudad toscana de Florencia, en su infancia y adolescencia, así como la desilusión a la que se enfrentó cuando la conoció en persona.

“Me encontré con una ciudad real, con la turistificación de los espacios, la banalidad de los museos. Y también tuve una experiencia muy importante y de desamor. Eso me cambió cómo veía el mundo, la literatura, las personas”, contó, “empecé a hacerme otras preguntas, fue una experiencia muy dura, terminé en la policía, en el Centro de Empoderamiento de las Mujeres. Me di cuenta que el Estado contribuye a esa opresión estructural, que no estaba de mi parte. Y sentía mucha decepción, entonces empecé una búsqueda por la poesía muy diferente a la que tenía en el libro anterior, que era sobre la enfermedad, el conflicto espiritual del cuerpo”. Parte de lo que le permitió llevar estos textos que se crearon y la acompañaron durante tanto tiempo —además de la necesidad de expresarlo pues “ya era violento para mí también, era algo que tenía que decir”—, fue que encontró el momento donde asimiló los cambios que detonaron este proceso en su vida.

“Es el tiempo, el trabajo, estar en terapia, enfrentar tu dolor, y para mí algo fundamental para escribir poesía ha sido enfrentarme a lo peor que soy. El abrazar la parte que más me avergüenza, lo más bajo, me llevó también a lo más luminoso”, compartió. Su tratamiento del tema, no obstante, buscó encaminarlo lejos de la victimización, y aunque sí aborda la agresión y el choque que ocurre al cuestionar una visión particular de las cosas, eventualmente abre la conversación hacia otros temas.

“Hice una serie sobre las pinturas, sobre el desamor y que tiene que ver con la ciudad, además de cómo el concepto del amor romántico sí compromete nuestra vida, a mí me puso en riesgo severo, mi vida física. Entonces empecé a escribir estas series sobre la evocación, la soledad en el amor heterosexual”, mencionó. “Luego hay una segunda parte del libro donde trasciendo eso, y lo comparto a través de la poesía para abrir la conversación. Han surgido muchas conversaciones. Ahí salen poemas sobre el mar, que son viajes distintos, que hice en soledad, desde otra idea, con otros efectos, y termina con un grupo de poemas feministas, felices, sobre las escritoras”, agregó.

Las poetas sobre las que escribe son autoras a las que admira y considera que escribir desde la admiración fue un reto. Además, este proceso generó otras exploraciones fuera “del mapa”, que resultaron en proyectos como su libro “Al sur de la literatura” y su columna “Al sur de la belleza” que publicó en esta casa editorial. Como resultado de esto ahora busca “escribir desde lo genuino, desde lo real, por eso no escribo para premios, ni participo en nada de eso. Además de que tengo un conflicto muy severo con el Estado, jamás voy a perdonar la humillación y el peligro que no solo me ha hecho a mí, sino que nos hace todos los días a todas las personas. Estar ahí, ver a la gente compartir cosas horribles y ser despachadas como si nada”. Con “Florencia era un sueño al centro del atlas” Flores Soria también ha encontrado un eco inesperado, en conversaciones sobre temas en torno a lo que significa ser mujer, un resultado de esta publicación muy bienvenido. “Escribo para compartir la experiencia, para asimilar y para ir creciendo”, dijo.

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