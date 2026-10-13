Se llena Saltillo de música, ‘terror’, rodeo y fiesta con Alejandro Sanz, Julión Álvarez, Saltillera Fest y más
Del pop en español al rock, el terror y la música regional, la ciudad tendrá una agenda repleta de espectáculos y actividades del 14 al 18 de octubre
Se llegó la fecha: Saltillo será sede de algunos de los eventos más esperados del año, con conciertos y la visita de estrellas como Alejandro Sanz, Julión Álvarez, Brett Young, Pepe Madero, Banda El Recodo y más.
Si todavía no tienes tu entrada, aún estás a tiempo de adquirir un boleto para tu evento favorito y no quedarte sin vivir la experiencia.
BALADAS Y POP ESPAÑOL CON ALEJANDRO SANZ
El cantautor español Alejandro Sanz regresa a tierras coahuilenses con su gira internacional ‘¿Y Ahora Qué?’, para ofrecer una velada dedicada a sus grandes éxitos y sus más recientes producciones.
Será mañana, 14 de octubre de 2026, a las 21:00 horas, cuando el excoach de ‘La Voz México’ se presente en el Estadio de Béisbol Francisco I. Madero.
Si aún no tienes tu boleto, puedes comprarlo en arema.mx y en las taquillas del estadio. Durante la semana se ofreció una promoción de 2x1 en algunas localidades, lo que estuvo a punto de convertir la velada con el español en un sold out.
¡ARRANCA LA PRIMERA EDICIÓN DEL SALTILLERA FEST!
Si eres amante de los festivales de rock, música alternativa, ska y más, esta es la oportunidad de disfrutar la primera edición del Saltillera Fest, una nueva apuesta musical y gastronómica.
La cita es este sábado 17 de octubre en la Hacienda El Mimbre, donde la actividad sobre el escenario comenzará a las 14:00 horas con Strawberry Pom. A las 15:00 horas será el turno de Paloma Morphy, mientras que Simpson Ahuevo y Little Jesus se presentarán a las 16:10 y 17:20 horas, respectivamente.
A las 18:30 horas, Los Claxons subirán al escenario, mientras que La Gusana Ciega interpretará sus éxitos a partir de las 19:50 horas. El cierre del festival estará a cargo de José Madero, a las 21:20 horas, e Inspector, a las 23:00 horas. Los boletos para esta nueva propuesta de entretenimiento están a la venta a través del sistema Hot Ticket.
A GRITAR EN EL TERROR FEST 2026
Llega a la ciudad la convención especializada en terror, suspenso y cultura pop, que se realizará este sábado 17 y domingo 18 de octubre. Entre los invitados estelares se encuentran Mariana Maus, Fepo y Alberto del Arco, quienes ofrecerán las esperadas conferencias y compartirán relatos sobre fenómenos paranormales, entre otros temas.
El evento también reunirá a expositores y actores de doblaje, además de contar con zonas para fotografías, concursos de cosplay temático y atracciones interactivas para los aficionados al susto. Las actividades se realizarán en las instalaciones de Canacintra Saltillo, a partir de las 11:00 horas.
BANDA, NORTEÑO, COUNTRY Y GRUPERA EN EL ‘FESTIVAL RODEO SALTILLO’
Para no perder la costumbre y consolidarse como un clásico de la región, llegará la edición 2026 del Festival Rodeo Saltillo, que este año contará con un recinto remodelado, además de un cartel musical y actividades para disfrutar al máximo.
Además de las presentaciones en vivo de Banda El Recodo, Julión Álvarez, Brett Young, Pesado, La Casetera y Heartland, habrá rodeo de nivel internacional, exposición ganadera y gastronomía tradicional.
Esta edición comenzará el jueves 15 de octubre y concluirá el domingo 18 de octubre de 2026. Los últimos boletos están disponibles en festivalrodeosaltillo.com, mientras que las entradas para el viernes se podrán adquirir únicamente en la taquilla del recinto.