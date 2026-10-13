Se llena Saltillo de música, ‘terror’, rodeo y fiesta con Alejandro Sanz, Julión Álvarez, Saltillera Fest y más

Se llegó la fecha: Saltillo será sede de algunos de los eventos más esperados del año, con conciertos y la visita de estrellas como Alejandro Sanz, Julión Álvarez, Brett Young, Pepe Madero, Banda El Recodo y más. Si todavía no tienes tu entrada, aún estás a tiempo de adquirir un boleto para tu evento favorito y no quedarte sin vivir la experiencia.

BALADAS Y POP ESPAÑOL CON ALEJANDRO SANZ El cantautor español Alejandro Sanz regresa a tierras coahuilenses con su gira internacional ‘¿Y Ahora Qué?’, para ofrecer una velada dedicada a sus grandes éxitos y sus más recientes producciones. Será mañana, 14 de octubre de 2026, a las 21:00 horas, cuando el excoach de ‘La Voz México’ se presente en el Estadio de Béisbol Francisco I. Madero. Si aún no tienes tu boleto, puedes comprarlo en arema.mx y en las taquillas del estadio. Durante la semana se ofreció una promoción de 2x1 en algunas localidades, lo que estuvo a punto de convertir la velada con el español en un sold out.

¡ARRANCA LA PRIMERA EDICIÓN DEL SALTILLERA FEST! Si eres amante de los festivales de rock, música alternativa, ska y más, esta es la oportunidad de disfrutar la primera edición del Saltillera Fest, una nueva apuesta musical y gastronómica. La cita es este sábado 17 de octubre en la Hacienda El Mimbre, donde la actividad sobre el escenario comenzará a las 14:00 horas con Strawberry Pom. A las 15:00 horas será el turno de Paloma Morphy, mientras que Simpson Ahuevo y Little Jesus se presentarán a las 16:10 y 17:20 horas, respectivamente. A las 18:30 horas, Los Claxons subirán al escenario, mientras que La Gusana Ciega interpretará sus éxitos a partir de las 19:50 horas. El cierre del festival estará a cargo de José Madero, a las 21:20 horas, e Inspector, a las 23:00 horas. Los boletos para esta nueva propuesta de entretenimiento están a la venta a través del sistema Hot Ticket.

A GRITAR EN EL TERROR FEST 2026 Llega a la ciudad la convención especializada en terror, suspenso y cultura pop, que se realizará este sábado 17 y domingo 18 de octubre. Entre los invitados estelares se encuentran Mariana Maus, Fepo y Alberto del Arco, quienes ofrecerán las esperadas conferencias y compartirán relatos sobre fenómenos paranormales, entre otros temas. El evento también reunirá a expositores y actores de doblaje, además de contar con zonas para fotografías, concursos de cosplay temático y atracciones interactivas para los aficionados al susto. Las actividades se realizarán en las instalaciones de Canacintra Saltillo, a partir de las 11:00 horas.

BANDA, NORTEÑO, COUNTRY Y GRUPERA EN EL ‘FESTIVAL RODEO SALTILLO’ Para no perder la costumbre y consolidarse como un clásico de la región, llegará la edición 2026 del Festival Rodeo Saltillo, que este año contará con un recinto remodelado, además de un cartel musical y actividades para disfrutar al máximo. Además de las presentaciones en vivo de Banda El Recodo, Julión Álvarez, Brett Young, Pesado, La Casetera y Heartland, habrá rodeo de nivel internacional, exposición ganadera y gastronomía tradicional.