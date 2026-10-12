Anuncian ruta gratuita de transporte ‘Vamos para el Rodeo Saltillo’, y ajustes viales por el evento

Dentro de los ajustes viales aprobados por el Cabildo, el tramo del anterior bulevar Centenario Torreón, ubicado entre Valdés Sánchez y Fundadores, fue renombrado oficialmente como bulevar Rodeo Saltillo, vialidad que contará con tramos peatonalizados e ingresos estratégicos hacia las zonas de estacionamiento.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, anunció que la ciudad se encuentra prácticamente lista para la realización del Rodeo Saltillo, tras definir con el Gobierno estatal los últimos detalles en materia de seguridad, accesos y movilidad alrededor del recinto ExpoCoahuila.

UNIDADES ROTULADAS

Para facilitar el traslado de los asistentes, el municipio habilitará camiones rotulados bajo la insignia “Vamos para el Rodeo Saltillo”, los cuales ofrecerán servicio de transporte gratuito, conectando los diferentes predios de estacionamiento cercanos directamente con la entrada principal del evento.

“Nos va a ayudar mucho a poder también descongestionar en diferentes sectores y diferentes zonas (...) van a ser unos camiones rotulados con la imagen del Rodeo Saltillo para que la gente que se tenga que estacionar en los predios cercanos pueda transitar hacia la entrada del recinto”, destacó el edil.

Adicionalmente, se reforzará la frecuencia de las unidades del programa “Aquí Vamos Gratis” en la ruta poniente-oriente, afuera del Centro de Gobierno, con la intención de que ciudadanos de diversos sectores de la ciudad puedan transbordar e integrarse a la ruta sin costo alguno.

SE ANALIZA EXTENDER HORARIO

Respecto a los horarios del transporte municipal durante los cuatro días de la festividad, Javier Díaz señaló que se analiza extender la jornada nocturna: “Estamos viendo la posibilidad de poder extender un poco más el horario, no te estoy diciendo que hasta las 2:00 de la mañana, pero sí que sea un poquito más largo, a lo mejor hasta las 11:30 o 12:00 de la noche”.