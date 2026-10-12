Anuncian ruta gratuita de transporte ‘Vamos para el Rodeo Saltillo’, y ajustes viales por el evento

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    Anuncian ruta gratuita de transporte ‘Vamos para el Rodeo Saltillo’, y ajustes viales por el evento
    El bulevar Rodeo Saltillo tendrá modificaciones para facilitar el acceso de los asistentes al festival. FRANCISCO MUÑIZ

Para facilitar el traslado de los asistentes, analizan extender el transporte público hasta media noche; y renombrarán una parte del bulevar Centenario de Torreón como bulevar Rodeo Saltillo

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, anunció que la ciudad se encuentra prácticamente lista para la realización del Rodeo Saltillo, tras definir con el Gobierno estatal los últimos detalles en materia de seguridad, accesos y movilidad alrededor del recinto ExpoCoahuila.

Dentro de los ajustes viales aprobados por el Cabildo, el tramo del anterior bulevar Centenario Torreón, ubicado entre Valdés Sánchez y Fundadores, fue renombrado oficialmente como bulevar Rodeo Saltillo, vialidad que contará con tramos peatonalizados e ingresos estratégicos hacia las zonas de estacionamiento.

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UNIDADES ROTULADAS

Para facilitar el traslado de los asistentes, el municipio habilitará camiones rotulados bajo la insignia “Vamos para el Rodeo Saltillo”, los cuales ofrecerán servicio de transporte gratuito, conectando los diferentes predios de estacionamiento cercanos directamente con la entrada principal del evento.

“Nos va a ayudar mucho a poder también descongestionar en diferentes sectores y diferentes zonas (...) van a ser unos camiones rotulados con la imagen del Rodeo Saltillo para que la gente que se tenga que estacionar en los predios cercanos pueda transitar hacia la entrada del recinto”, destacó el edil.

Adicionalmente, se reforzará la frecuencia de las unidades del programa “Aquí Vamos Gratis” en la ruta poniente-oriente, afuera del Centro de Gobierno, con la intención de que ciudadanos de diversos sectores de la ciudad puedan transbordar e integrarse a la ruta sin costo alguno.

SE ANALIZA EXTENDER HORARIO

Respecto a los horarios del transporte municipal durante los cuatro días de la festividad, Javier Díaz señaló que se analiza extender la jornada nocturna: “Estamos viendo la posibilidad de poder extender un poco más el horario, no te estoy diciendo que hasta las 2:00 de la mañana, pero sí que sea un poquito más largo, a lo mejor hasta las 11:30 o 12:00 de la noche”.

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El munícipe enfatizó que la consolidación de Saltillo como “la ciudad más vaquera de México” ha detonado un crecimiento exponencial en las ventas del comercio local, beneficiando a sectores como el textil, la gastronomía, la hotelería y la asociación de comerciantes del Centro Histórico.

A la derrama económica generada por los asistentes de estados como Nuevo León, Sonora y la Ciudad de México, se suma la llegada de mil 200 integrantes de la Convención Nacional Ganadera y sus familias, un impacto que proyecta mantener al 100 por ciento la ocupación hotelera de la capital coahuilense.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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