Declara Congreso de Coahuila al rodeo como patrimonio cultural intangible del estado

El Congreso de Coahuila aprobó este martes el dictamen por el que se declara el rodeo como patrimonio cultural intangible del estado, con el propósito de reconocer su importancia histórica y promover la preservación de las prácticas vinculadas con la cultura vaquera y ganadera. La propuesta fue impulsada por el diputado del PRD Guillermo Ruiz, quien señaló que Coahuila cuenta con una tradición ganadera y ecuestre que ha contribuido a la formación de su identidad social, económica y cultural.

De acuerdo con los antecedentes expuestos en la iniciativa, las prácticas que dieron origen al rodeo tienen una historia cercana a los 500 años y estuvieron relacionadas con labores como la clasificación, el herraje, el marcaje, la curación y la castración del ganado. Estas actividades permitieron que los vaqueros desarrollaran habilidades de monta, lazo, doma y manejo equino, que posteriormente se incorporaron a competencias y espectáculos ecuestres.

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La iniciativa también destaca que durante la década de 1980 Coahuila se consolidó como uno de los principales escenarios para el desarrollo del rodeo en México, mediante la organización de competencias, la entrega de premios y la participación de jinetes de distintas entidades. Las comisiones dictaminadoras de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo, y de Educación, Cultura, Familias, Desarrollo Humano y Actividades Cívicas consideraron viable la propuesta al señalar que la declaratoria contribuirá a preservar conocimientos, habilidades y expresiones culturales que continúan transmitiéndose entre las comunidades. En el dictamen se plantea que el reconocimiento permitirá fortalecer las técnicas ecuestres tradicionales, promover la continuidad de la cultura vaquera e impulsar el turismo especializado, además de reconocer el legado de las familias que han mantenido estas prácticas.

Durante la discusión, el diputado de Morena Antonio Attolini reconoció el valor histórico del rodeo para la identidad de Coahuila; sin embargo, cuestionó que el dictamen utilice los beneficios económicos de eventos como el Festival del Rodeo de Saltillo para justificar la declaratoria, sin precisar cómo se distribuyen los ingresos entre las comunidades y los pequeños productores.

Attolini señaló que el reconocimiento cultural debe acompañarse de medidas para garantizar la preservación de las tradiciones y la participación de quienes las mantienen vigentes. En ese sentido, planteó la necesidad de establecer un programa de salvaguarda, identificar a las comunidades portadoras de estos conocimientos, promover la participación de pequeños negocios en las actividades turísticas y crear mecanismos de evaluación pública. Por ello, anunció que la bancada de Morena votaría en contra de la propuesta, al considerar que no precisa cómo se traducirá la declaratoria en acciones concretas para proteger esta expresión cultural.

En defensa de la iniciativa, el diputado Guillermo Ruiz, así como las legisladoras Edna Dávalos y Guadalupe Oyervides, destacaron que el rodeo forma parte de las tradiciones que dan identidad a Coahuila y reconocieron el trabajo de las familias que han transmitido las habilidades ecuestres y ganaderas de generación en generación. Mencionaron que la declaratoria busca preservar estas prácticas y darles mayor proyección, al considerar que representan una parte importante de la historia y la cultura del estado. Asimismo, defendieron el potencial del rodeo para impulsar la actividad económica y turística, que trasciende a Saltillo y se mantiene presente en distintas regiones de Coahuila. Finalmente, el dictamen fue aprobado con 19 votos a favor y seis en contra.