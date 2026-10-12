‘El rodeo de Saltillo es el mejor de México’; Aldo y Abelito, ganadores de la Casa de los Famosos 2025, confirman su participación (video)

El ganador de La Casa de los Famosos México 2025, Aldo de Nigris, confirmó su asistencia al Rodeo de Saltillo, donde estará el próximo 16 de octubre acompañado su hermana y del no menos famoso Abelito. “Pues ya estoy listo para el rodeo de todo México; ahí voy a andar, ando muy emocionado. Yo voy el 16, voy con Abelito, voy con mi hermana, voy a andar echando desm...dre”, expresó el influencer al dar a conocer sus planes.

La visita de De Nigris suma un atractivo para los seguidores del creador de contenido, quien alcanzó notoriedad nacional tras su participación en el reality show, en el que se convirtió en uno de los personajes más comentados de la edición de 2025.

Tu navegador no soporta el vÃ­deo de HTML5

Su presencia, junto a Abelito, también conocido por su participación en el programa, apunta a reunir a seguidores que siguen sus actividades dentro y fuera de la televisión. El elenco artístico del 15 de octubre estará compuesto por Pesado y La Casetera, 16 de octubre, Julión Álvarez y Grupo Costumbre, 17 de octubre, Banda El Recodo y grupo Sólido, para cerrar con broche de oro Brett Young y Heartland, el día 18.