¿Accidente o negligencia? Cuando el arte termina hecho pedazos

Pero lo cierto es que la mayoría de estos trabajos son bastante frágiles, no solo aquellos que el tiempo ha ido deteriorando y cuyos materiales ya no resisten como antes, sino también las obras contemporáneas pueden desaparecer en cuestión de segundos.

La crítica la hizo pedazos

Febrero del 2020, el mundo era otro, pero Avelina Lésper seguía siendo la misma de siempre. La crítica de arte, conocida por su inamovible desprecio por el arte contemporáneo, así como por sus controversiales opiniones al respecto del mismo, volvió a llamar la atención por “hacer pedazos” una pieza en Zona Maco, de manera literal.

Como lo explicaría días después en un video, Lésper se encontraba recorriendo los pasillos de la feria de arte contemporáneo que se realiza anualmente en la Ciudad de México, cuando se acercó a la obra “Nimble and sinister tricks (to be preserved without scandal and corruption)” de Gabriel Rico, en el espacio de la Galería OMR.

En un acto que nadie entendió en su momento, la autora colocó cerca de la pieza –compuesta por un panel de vidrio con objetos diversos incrustados en él y valorada en 20 mil dólares– una lata de refresco, para tomarle una fotografía y hacer su crítica, pero esto de alguna manera movió el ensamble, provocando que cayera al suelo y se hiciera añicos.

“Fue como si la obra hubiese escuchado mi comentario y hubiese sentido lo que pensaba de ella [...] La obra se hizo añicos y se desplomó y se cayó en el piso”, mencionó Lésper en ese comunicado transmitido en video.