Adriana Molina, cantante saltillense, quiere estudiar teatro musical en Nueva York y tú puedes ayudarla

Pues ahora este talento de la escena saltillense busca seguir puliendo su arte y llevarlo a otras fronteras, continuando sus estudios en la American Academy of Dramatic Arts, una prestigiosa institución de entrenamiento actoral que ha dado al mundo a estrellas como Anne Hathaway, Adrien Brody, Robert Redford y Grace Kelly.

Si eres fan de la ópera y del teatro musical en Saltillo, es muy seguro que conozcas la voz de Adriana Molina . Probablemente la escuchaste en “In the Heights” o “ Los últimos cinco años” o también brillar en “La Bella y la Bestia”, o incluso en sus inicios, como parte de Artescénica.

“Sí me quiero ir porque es una meta que yo tengo, porque me gusta mucho el teatro musical, y aprenderlo allá donde nació es un sueño. Pero también quiero aprender de los que lo hacen ahí todos los días, y después traerlo, para regresarle ese valor que se le debe dar al arte y a las artes escénicas”, comentó la artista en entrevista con VANGUARDIA.

“A mí me interesa llenarme de experiencias y regresar para contribuir a que se siga desarrollando el arte y el teatro musical, que está arrancando aquí en Saltillo. Ya lleva muchos años pero todavía está en formación de públicos y en formación de talentos. Yo veo a niños, porque doy clases, que entran y tienen un chorro de ganas y talento y quiero que haya oportunidad de que ellos también se desarrollen. Y que sepan que el arte es necesario, no es un gustito, lo necesitamos para expresar cosas que no podemos expresar de otra manera, quien lo consume y quien lo hace”, expresó.

Para poder cumplir con este sueño, sin embargo, necesita del apoyo de muchas personas, por lo que además de realizar diversas actividades también lanzó una campaña a través del sitio GoFundMe —lo puedes encontrar como Estudiar Teatro Musical en NYC—, donde busca recaudar 100 mil pesos, lo que le permitirá iniciar su estudios allá el próximo año.