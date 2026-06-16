Al ritmo del rap: Griffin Mane se presentará en el Festival Internacional de las Artes Saltillo

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    Al ritmo del rap: Griffin Mane se presentará en el Festival Internacional de las Artes Saltillo

El rapero saltillense Griffin Mane presentará su primer sencillo este miércoles 17 de junio en Plaza de Armas en el evento “Flow del Desierto” como parte de las actividades de la FINA 2026

La FINA con más de 280 actividades este año, muestra que su objetivo principal es resaltar el talento local en distintas áreas como la danza, la música y el arte.

Griffin Mane, un artista saltillense apasionado por el hip-hop con un sonido influenciado por el boom-bap neoyorquino de la época de los años 90, pero a la vez cuenta en su música con una identidad mexicana muy marcada, de esta manera busca conectar a través de historias en colectivo, dándole un giro fresco y auténtico.

Este miércoles 17 de junio en Plaza de Armas a las 18:00 horas, podremos disfrutar del talento musical de Griffin Mane dentro del evento “Flow del Desierto “en donde se presentarán más talentos locales de los géneros musicales de rap, hip-hop, trap y reggaeton.

Este será un evento especial para el artista ya que se presentará un listening session en vivo, de su álbum debut titulado “Bestiario Vol. 1”.

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Aunque oficialmente su disco se lanza hasta el 8 de agosto, Griffin nos dará un adelanto de las canciones jamás escuchadas de su primer material, que asegura que está inspirado directamente en la iconografía y nostalgia del libro de texto ‘Español Lecturas 1’, mejor recordado por muchos por el perrito dálmata de la portada.

El espectáculo de Flow del Desierto también contará con la presentación de otros artistas locales, en una jornada donde Griffin solo será el primero de los talentos que tomarán en el escenario. A las 19:00 horas subirá Best Way 2 Die, colectivo musical con un sonido que fusiona hip hop,rap, trap y reggaetón y al concluir se presentarán tres exponentes de la cultura urbana en México: Proof en las letras, Trafikante de Almas en los ritmos y Bizor en el arte visual y grafiti, para completar la velada.

Para no perderte este concierto lleno de energía musical y las más de 280 actividades programadas para este Festival Internacional de Artes Saltillo te invitamos a ver la cartelera oficial del evento y seguir las en las páginas oficiales del Instituto de Cultura de Saltillo @imcsaltillo .

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Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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