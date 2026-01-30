$!Andrea Lara, diseñadora de Saltillo, gana premio internacional con proyecto inspirado en los alebrijes mexicanos

La World Brand Design Society (Sociedad mundial del diseño de marcas, WBDS) otorgó el bronce en la categoría de Ilustración: Diseño de Producto a la diseñadora saltillense Andrea Lara, esto por su proyecto Campo Azul MIX. El reconocimiento llegó como parte del WBDS Creative Design Awards a la identidad que Lara creó para la marca de tequila jalisciense, inspirada en los alebrijes y algunas de las especies endémicas de México. “[Al terminar la carrera] me fui a vivir a Guadalajara y ahí conocí el Tequila Campo Azul, una marca local que se distribuye nacionalmente. Con ellos he trabajado casi toda mi carrera, unos diez años”, explicó la diseñadora para VANGUARDIA.

La marca jalisciense, en busca de un producto para las nuevas generaciones, con una marcada tendencia al consumo menor de alcohol, decidió crear una puesta específica y ahí es donde entró la saltillense. “En el ínter yo estaba buscando un estilo gráfico para hacer ilustración y creo que llegó el proyecto perfecto para hacer esto”, compartió, “la propuesta se basó en alebrijes mexicanos y en la flora y fauna de Jalisco. A partir de esto se armaron diferentes personajes para los productos”.

Cada uno de los “mix” de Campo Azul está marcado por una ilustración diferente, que hace alusión a distintos animales en colores vibrantes y manteniendo, asegura, un equilibrio entre el minimalismo del diseño actual y el maximalismo de la tradición gráfica mexicana.