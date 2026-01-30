Andrea Lara, diseñadora de Saltillo, gana premio internacional con proyecto inspirado en los alebrijes mexicanos

+ Seguir en Seguir en Google
Artes
/ 30 enero 2026
    Andrea Lara, diseñadora de Saltillo, gana premio internacional con proyecto inspirado en los alebrijes mexicanos

La identidad que la saltillense creó para el tequila Campo Azul fue reconocida en los WBDS Creative Design Awards 2025/2026

La World Brand Design Society (Sociedad mundial del diseño de marcas, WBDS) otorgó el bronce en la categoría de Ilustración: Diseño de Producto a la diseñadora saltillense Andrea Lara, esto por su proyecto Campo Azul MIX.

El reconocimiento llegó como parte del WBDS Creative Design Awards a la identidad que Lara creó para la marca de tequila jalisciense, inspirada en los alebrijes y algunas de las especies endémicas de México.

“[Al terminar la carrera] me fui a vivir a Guadalajara y ahí conocí el Tequila Campo Azul, una marca local que se distribuye nacionalmente. Con ellos he trabajado casi toda mi carrera, unos diez años”, explicó la diseñadora para VANGUARDIA.

La marca jalisciense, en busca de un producto para las nuevas generaciones, con una marcada tendencia al consumo menor de alcohol, decidió crear una puesta específica y ahí es donde entró la saltillense.

“En el ínter yo estaba buscando un estilo gráfico para hacer ilustración y creo que llegó el proyecto perfecto para hacer esto”, compartió, “la propuesta se basó en alebrijes mexicanos y en la flora y fauna de Jalisco. A partir de esto se armaron diferentes personajes para los productos”.

$!Andrea Lara, diseñadora de Saltillo, gana premio internacional con proyecto inspirado en los alebrijes mexicanos

Cada uno de los “mix” de Campo Azul está marcado por una ilustración diferente, que hace alusión a distintos animales en colores vibrantes y manteniendo, asegura, un equilibrio entre el minimalismo del diseño actual y el maximalismo de la tradición gráfica mexicana.

$!Andrea Lara, diseñadora de Saltillo, gana premio internacional con proyecto inspirado en los alebrijes mexicanos

“Mi proceso fue reunir dos de mis ilustradores favoritos y a partir de eso crear un estilo propio y con esto el lenguaje visual, moderno y disruptivo de la marca”, mencionó sobre su diseño, “no soy ilustradora y me sorprendió mucho que ganara un premio, fue una sorpresa para todos y a partir de esto no se queda en un premio o en un producto y a base de esto ya desarrollé un estilo de ilustración para después hacer prints o en otros materiales. Ahorita estoy sacando unos prints en grabado en linóleo y eso fue a partir de este premio”.

Lara comentó que si bien ya conocía este premio no había aplicado hasta que desarrolló este proyecto y sintió que tenía lo necesario para poder competir, una seguridad que le rindió frutos y que puso en alto a un saltillense más.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Diseño
Premios

Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

Selección de los editores
Usuarios de las instituciones bancarias Santander y Scotiabank reportaron en redes sociales el fallo en sus aplicaciones móviles bancarias.

En viernes de quincena y puente, apps bancarias de Santander y Scotiabank fallan
Fallece Pedro Torres Castilla, productor y director saltillense, a los 72 años

Fallece Pedro Torres Castilla, productor y director saltillense, a los 72 años
Banco de México crea nuevo billete de 100 pesos, en conmemoración de un centenario desde su fundación.

Banco de México crea nuevo billete conmemorativo de $100 pesos: Descubre sus elementos (FOTOS)
Manolo Jiménez Salinas informó sobre el avance del proceso jurídico y financiero de AHMSA.

Reactivación de AHMSA requerirá estructura financiera sólida: Manolo Jiménez
La Profeco hizo un estudio de calidad sobre diferentes marcas de yogur.

Lala, Alpura o Yoplait... Profeco revela cuál es el yogur más saludable, ideal para el desayuno
Muerte súbita

Muerte súbita
La Federación cuenta con una bolsa de mil 700 millones de pesos para iniciar los trabajos de la rectificación de las curvas en Los Chorros.

Carretera Interserrana y obras en Los Chorros mejorarán movilidad en la carretera 57
La Secretaría de Salud (SS) de México confirmó otro caso positivo de sarampión en Nuevo León, sumando tres personas con el diagnóstico y cinco en lo que va del 2025 al 2026.

Nuevo León reportan otro caso de sarampión, suman tres en 2026