Anna García, Coyle, Seams y otros talentos de Saltillo llegan a Il Mercato para el Make Music Day

Este viernes 21 de junio todo el mundo celebrará el Día Internacional de la Música y desde Il Mercato Gentiloni la fiesta estará protagonizada por el talento saltillense con el festival Make Music Day , en colaboración con Some Other Planet y la Orquesta Filarmónica del Desierto (OFDC).

“Para esta primera edición quisimos hacer un lineup lo más variado posible, con propuestas que están sonando bastante, que traen algo nuevo. Anna García, por ejemplo, está haciendo una música folk muy bonita, todavía no la conocemos mucho pero ha llegado estar en el top 50 de TikTok”, compartió Salvador Garza Fishburn del estudio y disquera Some Other Planet.