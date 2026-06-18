Artesanos mexicanos se inspiran en el fútbol para dar vida a la expo ‘Copa de arte popular Banamex’

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    Artesanos mexicanos se inspiran en el fútbol para dar vida a la expo ‘Copa de arte popular Banamex’

La muestra se exhibirá a partir del 22 de junio en el Museo del Noreste, en Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- Figuras del balompié como Maradona, Pelé y Hugo Sánchez, así como sus legendarias jugadas como “la mano de Dios” y “la chilena” sirvieron de inspiración a artesanos mexicanos para dar forma a la muestra “Copa de Arte Popular Banamex” que este jueves celebró su recorrido exclusivo para medios, en Monterrey.

La muestra estará expuesta en el Museo del Noreste, a partir de este 22 de junio, y fue posible gracias a una iniciativa del Banco Nacional de México, a través de Fomento Cultural Banamex, que emitió una convocatoria para todos los artesanos mexicanos para concursar con piezas inspiradas en el tema del fútbol.

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El concurso se lanzó en el marco del Mundial de Fútbol 2026 del cual México es una de sus tres sedes internacionales, las otras dos son Estados Unidos y Canadá.

En el recorrido exclusivo para medios, este jueves, estuvieron presentes Rosa María Rodríguez, directora del Museo de Historia Mexicana, y Rocío Blázquez, subdirectora de Arte Popular, Patrimonio y Fomento Cultural de Banamex.

“Es una exposición que reúne 77 piezas de diferentes regiones de México”, especificó la directora del recinto cultural.

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En el concurso se inscribieron piezas trabajadas en diferentes técnicas como: barro, textiles, madera, fibras vegetales, cera, vidrio, orfebrería, talabartería y cartonería, entre otros.

Las obras están inspiradas en canchas de fútbol, balones y hasta un avión que transporta a los futbolistas, entre otros.

“Esta exposición llega en un momento muy importante en el marco de la celebración del Mundial”, señaló la directora del Museo, quien destacó la variedad de piezas y la creatividad de los artesanos nacionales.

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Por su parte, Blázquez detalló que la exposición en Monterrey consta de 77 piezas, pero para el concurso se inscribieron 877. En total participaron 967 artesanos de 29 distintos estados de la República Mexicana.

“Fue una sorpresa para nosotros recibir más de 800 piezas”, indicó Blázquez.

La muestra que se exhibirá en Monterrey es una de las tres que se montaron, derivado del concurso y las otras dos están: en el Palacio de Iturbide, en la Ciudad de México, y en el Museo Regional de la Cerámica en Tlaquepaque, en Jalisco.

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Blázquez dijo que se consideraron las tres ciudades que fungen como sedes mexicanas del Mundial de Fútbol 2026.

Se inscribieron para participar tanto nuevos talentos como artesanos ya consagrados. Cada una de las piezas impacta por su creatividad, colorido y detalles.

La pieza “La Mano de Dios” se realizó en papel Kraft con cartón, alambre en una base de madera policromada con pinturas acrílicas y fue elaborada por el artesano Juan Carlos Villegas Padilla, de la Paz, Estado de México.

Otra obra que llama la atención es la titulada “Partido de fútbol en mi pueblo” que fue realizada por Teresa Ginez Sánchez y la cual la trabajo es de tamaño pequeño y la realizó en palma natural teñida con anilinas, recortada y tejida a mano, además de fijada con hilo de algodón.

La exposición estará en el mencionado espacio cultural hasta el próximo 9 de agosto.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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