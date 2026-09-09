Así se ven las huellas de la erosión desde el aire: Museo de Artes Gráficas inaugura exposición fotográfica

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    Así se ven las huellas de la erosión desde el aire: Museo de Artes Gráficas inaugura exposición fotográfica

La exposición ‘Origen fractal’ de Daniel Bates Hurtado plantea una reflexión sobre el entorno natural del semi-desierto, la vida que lo habita y las condiciones climáticas a las que se enfrenta

Este martes 8 de septiembre el Museo de Artes Gráficas abrió sus puertas a una exposición que desde la belleza confronta al espectador con una realidad que está ocurriendo bajo nuestros pies.

La sequía y la erosión a la que se enfrenta el semi-desierto de Coahuila queda plasmada en la muestra fotográfica “Origen Fractal” de Daniel Bates Hurtado, que se presenta en la galería de exposiciones temporales del recinto como parte de Fotoseptiembre, festival impulsado por el Centro de la Imagen a nivel nacional con participación internacional.

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“Soy fotógrafo de naturaleza desde hace 12 años, más o menos, y aunque están todos estos ecosistemas, en el inconsciente siempre había algo que quería encontrar, una grieta, una parte con un poco de desierto, pero nunca era suficiente. En algún momento hace 4, 5 años, haciendo scouting por Mina, Nuevo León, por Paredón, entre terracerías, el horizonte empezó a cambiar, me detuve y de alguna forma sabía que había encontrado eso que no estaba buscando. Caminé un rato y al subir el dron, cuando vi todo ese territorio, que desde el suelo solo era tierra con marcas, desde el cielo se volvía un organismo”, compartió el autor durante la inauguración.

Las imágenes que Bates Hurtado expone revelan raíces, venas, caminos sinuosos y vertientes que se crean sobre el territorio árido a partir de los constantes cambios de humedad en el suelo. El resultado evoca belleza y la observación a detalle de las piezas permite apreciar una perspectiva privilegiada del paisaje, pero subyace en ellas un mensaje de conciencia.

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“Todo es desierto hasta que hay vida en él y después de la vida todo es desierto”, reflexionó el fotógrafo, “dicho esto, la vida es una forma del desierto”.

“Nos enseñaron a entender el desierto como un sinónimo de nada, como un lugar donde no existe la vida. Al contrario, en el desierto hay mucha vida y creo que es importante crear consciencia de esto, sobre todo ante la situación actual, que nos hace pensar que es un pedazo de tierra del que se puede disponer sin más [y no es así]”, agregó Ramiro Rivera, director de Artes Visuales de la Secretaría de Cultura.

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Fotoseptiembre también llega a la región gracias a la coordinación entre la Secretaría de Cultura de Coahuila y el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo. En este marco se realizarán distintas actividades, incluido un Encuentro Abierto de Fotógrafas, que concluye este jueves 10 de septiembre.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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