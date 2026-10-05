White Sox y Rays toman ventaja de 2-0 en las Series Divisionales de MLB

Los White Sox de Chicago y los Tampa Bay Rays quedaron a una victoria de avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana, luego de imponerse a los Guardians de Cleveland y los Yankees de Nueva York, respectivamente, en el segundo juego de sus Series Divisionales. Los White Sox derrotaron 4-3 a los Guardians para tomar ventaja de 2-0 en la serie. Chicago remontó con una sexta entrada de tres carreras, encabezada por un doble de dos anotaciones de Braden Montgomery, quien impulsó las carreras que colocaron al equipo al frente. Chase Meidroth agregó otra carrera con un sencillo para ampliar la diferencia.

El pitcheo también fue determinante. Sean Burke trabajó 5.1 entradas como relevista, permitió solamente un imparable y ponchó a seis bateadores. Grant Taylor consiguió su segundo salvamento consecutivo y preservó la ventaja en el cierre.

Chicago mejoró a 4-0 en estos playoffs, todos sus triunfos como visitante, y ahora regresará a casa para disputar el Juego 3. Los White Sox buscan regresar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana por primera vez desde 2005, temporada en la que también conquistaron la Serie Mundial. Por su parte, los Rays derrotaron 5-2 a los Yankees y también tomaron ventaja de 2-0. Tampa Bay aprovechó una quinta entrada de cuatro carreras y los errores defensivos de Nueva York para inclinar el encuentro a su favor. Richie Palacios conectó un sencillo de dos carreras durante ese rally, mientras que los Yankees cometieron cuatro errores en el encuentro. Ben Rice fue el principal referente ofensivo de Nueva York al conectar dos cuadrangulares, pero sus batazos no fueron suficientes para evitar la derrota. El pitcher Cam Schlittler permitió cuatro carreras y seis hits en 4.1 entradas, mientras que el relevo de Tampa Bay sostuvo la ventaja hasta el cierre. Bryan Baker lanzó una novena entrada perfecta para conseguir su segundo salvamento de la serie.

Los Rays buscarán sellar la serie el miércoles en el Yankee Stadium, mientras que Nueva York necesita ganar para mantenerse con vida y evitar extender a 17 temporadas su sequía sin conquistar la Serie Mundial. En la otra serie, los White Sox tendrán la oportunidad de cerrar ante su afición y mantener el paso perfecto en la postemporada.