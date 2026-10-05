Apuestan por Acuaférico para Saltillo; costará 200 mdp, quedaría listo el próximo año

El edil detalló que la infraestructura requiere una inversión superior a 200 millones de pesos, incluyendo la construcción de un tanque de almacenamiento. Explicó que se analiza un esquema de financiamiento conjunto con recursos del Impuesto Sobre Nómina, obra pública municipal y fondos del Nadbank.

En una reciente gira de trabajo por la Ciudad de México, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, gestionó ante el Banco de Desarrollo de América del Norte (Nadbank) y el Banco Mundial el proyecto del acuaférico para la ciudad, una obra que busca incrementar el caudal de agua hacia las colonias del surponiente y poniente de la capital.

“Es una obra que ya con un tanque vale alrededor de 160 o 170 millones de pesos, pero también se tiene que hacer un tanque de almacenamiento... en total estás hablando ya con el tanque, algo de un poco más de 200 millones de pesos”, afirmó Díaz González.

Añadió que se busca iniciar la construcción a principios del próximo año y concluirla en un plazo de 12 meses.

Por otra parte, destacó la normalización de los pozos de abastecimiento tras las afectaciones provocadas por el reciente apagón de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

DARÁN SEGUIMIENTO A TREN DE PASAJEROS

Respecto al proyecto del tren de pasajeros impulsado por el Gobierno Federal, el munícipe señaló que se estiman más de 450 afectaciones a viviendas ubicadas dentro del trazo urbano.

Manifestó que dará seguimiento cercano al proyecto para garantizar que las familias involucradas reciban atención y, en su caso, sean reubicadas.

“Estimamos que son más de 450 afectaciones en el trayecto y en el trazo del tren... nosotros le vamos a dar un seguimiento muy cercano a cómo se va a ayudar a toda la gente que por alguna razón tendría que ser afectada”, puntualizó.

AHORRO PARA LAS FAMILIAS SALTILLENSES

En materia de movilidad, Díaz González destacó el primer aniversario del programa Aquí Vamos Gratis, esquema que, aseguró, ha representado un ahorro de más de 95 millones de pesos para las familias saltillenses.

“Es un gran programa social universal donde las familias saltillenses lo toman y lo disfrutan todos los días... el ahorro familiar ha sido impresionante y seguirá siendo gratis para las y los saltillenses”, aseveró.

Asimismo, informó que los trabajos de desazolve realizados en 17 arroyos y 35 puntos críticos contribuyeron a mitigar los efectos de las recientes precipitaciones.