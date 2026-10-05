Suicidio: ¿qué lo está impulsando al alza?

Justamente por ello, el que una persona tome la decisión de acabar con su vida resulta incomprensible, contraintuitivo y exige que averigüemos las razones por las cuales una mente humana es capaz de incubar la idea de actuar en contra del instinto primigenio de nuestra especie.

El impulso más fuerte que los seres humanos poseemos es el que nos hace aferrarnos a la vida. Incluso en las condiciones más adversas, el instinto de supervivencia nos empuja a prevalecer y sacar fuerzas de flaqueza.

Y en regiones como la nuestra, caracterizadas desde hace mucho tiempo por una alta incidencia de suicidios , la interrogante sobre la forma como este fenómeno se desarrolla nos ha acompañado largamente. Y eso ha impulsado numerosos estudios y análisis que pretenden arrojar luz sobre el misterio con la intención, desde luego, de prevenirlo.

Nadie quiere que a la estadística funesta que ya hemos reseñado en los últimos años se sume una sola persona más. Y menos aún cuando en el listado de víctimas se ubican personas jóvenes e incluso algunas que se encuentran apenas en la adolescencia.

No puede entonces sino convocar a la preocupación el dato que aparece en el reporte que publicamos en esta edición y nos recuerda que, en la última década, el fenómeno señalado ha ido al alza de forma permanente y la incidencia de suicidios ha crecido más de 60 por ciento.

¿Qué impulsa el incremento en la incidencia de esta conducta autoatentatoria? ¿Cómo es que logra vencer el instinto de supervivencia que, en múltiples casos, ha demostrado ser capaz de llevarnos a desarrollar auténticas proezas para sobrevivir a las adversidades?

Arrojar luz sobre este misterio debe ser una prioridad para las sociedades modernas y ello implica que se destinen recursos a investigar el fenómeno y, a partir de los descubrimientos parciales que se vayan registrando, diseñar e implementar políticas públicas tendientes, en primer lugar, a mejorar la detección oportuna de los disparadores de este problema.

Ofrecer apoyo a quienes, debido a las circunstancias del entorno, ingresan en el proceso de depresión que culmina en la terminación anticipada de una vida humana, tiene que ser un objetivo en torno al cual se sumen los esfuerzos de las instituciones públicas, pero también los de cada uno de nosotros.