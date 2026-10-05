Coahuila: ‘Complicados’ primeros tres trimestres para comedores industriales
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La industria registró una baja en la plantilla cercana al 30 por ciento, afirma líder de la Canirac
Los tres primeros trimestres del año fueron complicados para el servicio de comedores industriales, reconoció el presidente de Canirac Saltillo, Isidoro García Reyes, debido a una reducción de hasta 30 por ciento en las plantillas laborales de las empresas.
“En comedores industriales los primeros tres trimestres estuvieron muy complicados, bajaron las plantillas más o menos un 30% en la industria, pero en este último trimestre vimos una estabilidad, vemos que empiezan algunas empresas a contratar, a lo mejor un cinco por ciento de lo que habían perdido y lo vemos como algo favorable para que empiece a repuntar”, aseguró.
García Reyes explicó que la disminución registrada durante los primeros trimestres del año no solo se reflejó en el número de platillos que normalmente se servían a los trabajadores, sino también en aquellos correspondientes a horas extra y jornadas extendidas, debido a que estas actividades prácticamente dejaron de realizarse.
No obstante, reiteró que durante el último trimestre comenzó a observarse una mayor estabilidad, así como la contratación de personal por parte de algunas empresas.
En materia de contratación de personal en los estados de la Región Norte, entre ellos Coahuila, recientemente Manpower publicó que para el cuarto trimestre del año, 50 por ciento de los empleadores planea aumentar sus requerimientos de talento, 12 por ciento prevé reducirlos, 36 por ciento no espera realizar cambios y el 2 por ciento restante aún no sabe si hará modificaciones durante el último trimestre del año.