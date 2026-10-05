Coahuila: ‘Complicados’ primeros tres trimestres para comedores industriales

Los tres primeros trimestres del año fueron complicados para el servicio de comedores industriales, reconoció el presidente de Canirac Saltillo, Isidoro García Reyes, debido a una reducción de hasta 30 por ciento en las plantillas laborales de las empresas.

“En comedores industriales los primeros tres trimestres estuvieron muy complicados, bajaron las plantillas más o menos un 30% en la industria, pero en este último trimestre vimos una estabilidad, vemos que empiezan algunas empresas a contratar, a lo mejor un cinco por ciento de lo que habían perdido y lo vemos como algo favorable para que empiece a repuntar”, aseguró.