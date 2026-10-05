Coahuila: ‘Complicados’ primeros tres trimestres para comedores industriales

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    Coahuila: ‘Complicados’ primeros tres trimestres para comedores industriales
    Los comedores industriales resintieron también el impacto con los recortes laborales en las plantas. Especial

La industria registró una baja en la plantilla cercana al 30 por ciento, afirma líder de la Canirac

Los tres primeros trimestres del año fueron complicados para el servicio de comedores industriales, reconoció el presidente de Canirac Saltillo, Isidoro García Reyes, debido a una reducción de hasta 30 por ciento en las plantillas laborales de las empresas.

“En comedores industriales los primeros tres trimestres estuvieron muy complicados, bajaron las plantillas más o menos un 30% en la industria, pero en este último trimestre vimos una estabilidad, vemos que empiezan algunas empresas a contratar, a lo mejor un cinco por ciento de lo que habían perdido y lo vemos como algo favorable para que empiece a repuntar”, aseguró.

https://vanguardia.com.mx/dinero/reajuste-de-plantas-afectan-ventas-de-comedores-industriales-canirac-GG16987111

García Reyes explicó que la disminución registrada durante los primeros trimestres del año no solo se reflejó en el número de platillos que normalmente se servían a los trabajadores, sino también en aquellos correspondientes a horas extra y jornadas extendidas, debido a que estas actividades prácticamente dejaron de realizarse.

$!Isidoro García, líder de la Canirac local, afirmó que en el último trimestre se percibe una mayor estabilidad.
Isidoro García, líder de la Canirac local, afirmó que en el último trimestre se percibe una mayor estabilidad. Archivo

No obstante, reiteró que durante el último trimestre comenzó a observarse una mayor estabilidad, así como la contratación de personal por parte de algunas empresas.

https://vanguardia.com.mx/dinero/canirac-coahuila-no-descarta-otro-ajuste-en-el-empleo-ante-bajas-ventas-GA19089438

En materia de contratación de personal en los estados de la Región Norte, entre ellos Coahuila, recientemente Manpower publicó que para el cuarto trimestre del año, 50 por ciento de los empleadores planea aumentar sus requerimientos de talento, 12 por ciento prevé reducirlos, 36 por ciento no espera realizar cambios y el 2 por ciento restante aún no sabe si hará modificaciones durante el último trimestre del año.

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