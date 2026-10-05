Coahuila: Es 2026 el año con más combate contra transporte y tráfico de sustancias ilícitas

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    Coahuila: Es 2026 el año con más combate contra transporte y tráfico de sustancias ilícitas
    Autoridades federales han incautado diferentes tipos de drogas en la entidad durante este año. Archivo
Armando Ríos
por Armando Ríos

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La entidad reporta el mayor número de indagatorias en su historia; se coloca entre los seis estados con más carpetas

En este 2026, Coahuila registra el mayor número de investigaciones por tráfico y transporte ilícito de sustancias desde que se tiene registro, revelan datos de la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con la última actualización del informe de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y agosto de este año, Coahuila acumuló 92 investigaciones por transporte y tráfico ilícito de sustancias que dañan la salud.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-rebasa-promedio-nacional-en-consumo-de-cuatro-tipos-de-drogas-cij-AB22018293

Esta cifra representa un incremento de 39 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando la autoridad reportó 66 incidencias de este tipo.

Estas investigaciones corresponden a las carpetas iniciadas por la FGR por delitos del fuero federal y que posteriormente son reportadas al SESNSP.

En específico, los registros de transporte y tráfico ilícito de sustancias se encuentran clasificados dentro de los delitos contra la salud. Los casos pueden estar relacionados con drogas ilegales, así como con el traslado o tráfico de otras sustancias, incluidos medicamentos, cuando no se cumplen los parámetros establecidos por la ley.

Mientras las investigaciones por transporte y tráfico se han incrementado, la incidencia relacionada con el comercio ilegal de sustancias disminuyó, al pasar de 18 casos entre enero y agosto de 2025 a 10 en el mismo periodo de 2026.

$!La entidad tiene un promedio de poco más de 11 investigaciones por mes.
La entidad tiene un promedio de poco más de 11 investigaciones por mes. Archivo

De acuerdo con los registros del SESNSP, desde 2012, este es el año con mayor número de investigaciones iniciadas por tráfico y transporte ilícito de sustancias en Coahuila.

El informe señala que en 2012 se registraron tres incidencias; en 2013, ocho; en 2014, seis; en 2015, 12; en 2016, 27; en 2017, 38; en 2018, tres; en 2019, 11; en 2020, 66; en 2021, 77; en 2022, 35; en 2023, 28; en 2024, 44; en 2025, 66, y en 2026, 92.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-acapara-decomisos-de-mariguana-incidencia-es-cuatro-veces-mayor-que-en-torreon-JN23592784

Del total registrado este año, 46 investigaciones corresponden al delito de tráfico y otras 46 al de transporte.

En transporte, Coahuila ocupa el sexto lugar nacional con más investigaciones iniciadas, solo por debajo de Querétaro, con 171; Sonora, con 82; Nuevo León, con 73; Sinaloa, con 68, y Baja California Sur, con 57.

En cuanto al delito de tráfico, la entidad también se ubicó en el sexto lugar nacional, detrás de Ciudad de México, con 147 casos; Nuevo León, con 88; Baja California, con 74; Sonora, con 64, y Sinaloa, con 48.

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Armando Ríos

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Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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