$!‘Benedetta’: La última provocación de Verhoeven

Basada en el libro “Afectos Vergonzosos: Sor Benedetta, entre santa y lesbiana” de Judith C. Brown, que a su vez parte de los documentos del que es en apariencia el único juicio por lesbianismo en la Iglesia Católica, esta película se anuncia polémica pero, aunque para los más conservadores podría resultar escandalosa, en su ejecución se antoja un tanto moderada.

Benedetta —interpretada de manera magistral por Virginie Efira— es, naturalmente, quien más es cuestionada durante las dos horas que dura la película. Desde niña asegura su santidad y cercanía con Dios y al ser entregada al convento dirigido por sor Felicita —cuya autoridad la actriz Charlotte Rampling deja bien clara— desarrolla su fe y compromiso con Jesús, de quien se declara su novia, en una introducción que establece la fortaleza de sus creencias, hasta que llega el personaje de Bartolomea —interpretado por Daphne Patakia—.

La experiencia de esta última en el terreno de la sexual —por medio de la violación, cabe aclarar—, la coloca en un plano de mayor autoridad y es, como el propio director señaló en entrevistas, la joven quien seduce a la mayor, hasta que la maestra supera a la alumna y es entonces que los claroscuros de Benedetta salen a relucir.

Si bien la obra ha sido comparada con el cine exploitation, al tratar temas tan delicados para algunos como la sexualidad de quienes deberían practicar el celibato —y, peor tantito, Dios no lo quiera, mujeres—, el sexo, por más que el marketing lo use para vender la película, no es tan predominante como parecería.