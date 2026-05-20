$!¡Boletos a la venta! Invitan a la cena homenaje a Laura Esquivel en Saltillo con música, gastronomía y literatura

El próximo jueves 4 de junio a partir de las 20:00 horas, en el Museo de las Aves de México se llevará a cabo el homenaje gastronómico a la obra literaria “Como agua para chocolate” de la autora Laura Esquivel, traducida a más de 37 idiomas. Los boletos ya se encuentran a la venta con un costo de mil 300 pesos y con un diseño especial de colección. Los mismos ya pueden ser adquiridos de manera física en el restaurante “Las Delicias de mi General”, ubicado en Lic. Juan Antonio de La Fuente Ote. 218, Centro Histórico. Otro punto de venta es el Museo de las Aves de México en calle Hidalgo 151, Zona Centro. Es importante mencionar que los boletos son hasta agotar existencias, esperando un aforo máximo de 300 personas.

Este homenaje nos hará adentraremos por el mundo gastronómico de “Tita”, personaje literario quién con sus dones culinarios puede transmitir sus sentimientos por medio de la comida. Durante la rueda de prensa de este miércoles 20 de mayo, la chef Ivonne Orozco comentó que durante la noche contaremos con la presencia de la autora, música norteña en vivo y nuestro tradicional Fara Fara, además de varias sorpresas para los presentes. “Hacer comunidad para nosotros es muy importante, somos parte de un colectivo que se llama ‘Vive tu centro’, y en este colectivo aceptamos a quien quiera hacer cosas hermosas en Saltillo”, expresó la chef Ivonne.

En el evento participarán distintos negocios y personalidades de la ciudad demostrando la gran comunidad y compañerismo existente dentro de distintos rubros. Mientras que “La Gloria Mesón” fungirá como anfitrión del hospedaje de la autora, la cena del evento estará a cargo del chef Juan Ramón Cárdenas, junto con el vino de San Juan de la Vaquería. En tanto, el restaurante “Frida y Diego” aportará bebidas frescas mexicanas durante la noche, teniendo también las colaboraciones de la chef Cristina Abugarade, el restaurante “Güicho y Mina” y “Rústica” de Andrea Castilla. También se sumará “Las Delicias de mi General”, las Cocineras Tradicionales de Saltillo, el chef Guillermo González del restaurante “El Mesón Principal” y el Hotel Colonial “San Miguel” con decoraciones para este evento.

Por su parte, la artista Cynthia Fuentes Lerma, directora del Museo de la Muñeca y de la Catrina, será la encargada de realizar un reconocimiento insignia a la autora. De igual forma “Las Pudencianas” se hará presente con un vino exclusivo que realizaron para la noche, en conjunto con la autora Laura Esquivel, teniendo además una etiqueta especial para el evento que tiene elementos representativos del libro y de la región, ya que la obra literaria es narrada desde el municipio de Piedras Negras, Coahuila. Otro elemento fundamental que tendrá la velada será la colaboración con grupo “CINSA”, quien elaboró una edición limitada de piezas de peltre, grabados con el título de la obra “Como agua para Chocolate”, y que se estarán entregando a los asistentes. Asimismo, el día del evento habrá venta de los ejemplares de la autora Laura Esquivel a cargo de “Los Librakos”, librería ubicada al poniente de Saltillo.

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