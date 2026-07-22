‘Carmen’ enamora al Teatro de la Ciudad Fernando Soler en el FINA Saltillo 449

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    ‘Carmen’ enamora al Teatro de la Ciudad Fernando Soler en el FINA Saltillo 449

La Compañía de Ópera de Saltillo presentó en dos funciones la obra de Georges Bizet, con una producción espectacular y la calidad musical que esta agrupación ha madurado durante los últimos años

El Festival Internacional de las Artes Saltillo (FINA) no está completo sin la gran producción que cada año prepara la Compañía de Ópera de Saltillo (COSA), y este 2026 suma otra obra inmortal a su repertorio, dejando en el público el asombro que lo musical y lo escénico infundieron.

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Con “Carmen” de Georges Bizet la COSA “enamoró” al Teatro de la Ciudad Fernando Soler por medio de una historia que entre el romance y la tragedia revela las dinámicas de la injusticia y la opresión que acosan a la humanidad desde 1875 y a la fecha.

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Bajo la dirección musical de Alejandro Reyes-Valdés, quien estuvo al frente de la Orquesta Filarmónica del Desierto cada noche, este montaje fue el debut como protagonista de Natasha Cruz, soprano que encarnó a la gitana titular, compartiendo créditos con Thamar Villarreal y Evanivaldo Correa, tenor que vuelve como invitado junto a la COSA.

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Tanto solistas como coro volvieron a mostrar el cuidado en su preparación que la compañía ha mantenido desde su creación, mantenido la calidad sonora a la altura de esta obra insigne del repertorio operístico.

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En esta ocasión contaron con la dirección escénica de Rennier Piñero, quien además de guiar a los artistas para entregar una interpretación que complementara su trabajo como cantantes, decidió aprovechar en su totalidad el escenario del Teatro de la Ciudad.

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Desde el proscenio hasta la segunda planta sobre los vestidores se transformaron en Sevilla, creando una verticalidad para el deleite de los espectadores, que a su vez llenaron la sala en ambas funciones.

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El vestuario jugó con la atemporalidad y el contraste entre el rojo y el negro, con acentos en dorado para aludir a la bandera española, que estuvo ondeando al fondo del escenario durante el espectáculo.

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Con poco más de 3 horas de duración, incluyendo unos descansos, “Carmen” atrapó a su público y los acompañó en este viaje de trágico destino y vigentes circunstancias.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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