$!Charlan sobre periodismo cultural en la FIL Coahuila

Dentro de las actividades de la Feria Internacional del Libro de Coahuila (FILC), este domingo 3 de mayo se llevó a cabo la charla “Periodismo cultural” con la participación de Jesús Cervantes y Sergio Rodríguez Blanco, originario del país invitado España. Cervantes comenzó la charla hablando sobre el ser humano, las diferencias que tiene con los demás animales, principalmente que es un animal narrativo y eso es fundamental ya que sin las historias no podríamos comprenderlo.

Dichas historias forman parte de la mayoría de nosotros, y es gracias a ellas que se marcan los cimientos de la escritura, dando pie a todas sus expresiones, incluidas las que existen en el periodismo. “Nuestro trabajo no es cómo yo escribo la primera palabra, sino de este millón de cosas que tengo delante, cuál escojo para empezar, y creo que ahí está la diferencia”, comentó Sergio Rodriguez Cervantes también planteó la pregunta ¿de dónde vienen los manuales de periodismo?

“Tú no puedes cubrir la tormenta ni con la ventana de tu casa, tienes que salir, ¿no?”, expresó el autor, refiriéndose a que no puede quedarse en casa realizando un trabajo de periodismo dando una explicación teórica, que le puede llevar un año, para darse cuenta que al salir a campo no tiene que ver con la realidad de lo que él pensaba. Para terminar se realizaron varias interacciones con el público como una dinámica de preguntas y respuestas, de igual manera se hicieron comentarios agradeciendo la labor del periodismo cultural.

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