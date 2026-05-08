Charlan sobre periodismo cultural en la FIL Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Artes
/
    Charlan sobre periodismo cultural en la FIL Coahuila

Este domingo 4 de mayo se presentó en Coahuila el periodista cultural y ensayista hispanomexicano Sergio Rodríguez Blanco, ganador del Premio de Periodismo Rey de España

Dentro de las actividades de la Feria Internacional del Libro de Coahuila (FILC), este domingo 3 de mayo se llevó a cabo la charla “Periodismo cultural” con la participación de Jesús Cervantes y Sergio Rodríguez Blanco, originario del país invitado España.

Cervantes comenzó la charla hablando sobre el ser humano, las diferencias que tiene con los demás animales, principalmente que es un animal narrativo y eso es fundamental ya que sin las historias no podríamos comprenderlo.

$!Charlan sobre periodismo cultural en la FIL Coahuila

Dichas historias forman parte de la mayoría de nosotros, y es gracias a ellas que se marcan los cimientos de la escritura, dando pie a todas sus expresiones, incluidas las que existen en el periodismo.

Nuestro trabajo no es cómo yo escribo la primera palabra, sino de este millón de cosas que tengo delante, cuál escojo para empezar, y creo que ahí está la diferencia”, comentó Sergio Rodriguez

Cervantes también planteó la pregunta ¿de dónde vienen los manuales de periodismo?

$!Charlan sobre periodismo cultural en la FIL Coahuila

“Tú no puedes cubrir la tormenta ni con la ventana de tu casa, tienes que salir, ¿no?”, expresó el autor, refiriéndose a que no puede quedarse en casa realizando un trabajo de periodismo dando una explicación teórica, que le puede llevar un año, para darse cuenta que al salir a campo no tiene que ver con la realidad de lo que él pensaba.

Para terminar se realizaron varias interacciones con el público como una dinámica de preguntas y respuestas, de igual manera se hicieron comentarios agradeciendo la labor del periodismo cultural.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


FILC

Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

Selección de los editores
Economía, en peligro

Economía, en peligro
true

Realineamientos contra el crimen organizado

La Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO) permite obtener información estadística sobre qué tan satisfecha está la ciudadanía ante su situación económica, la de su familia y la del país.

Confianza del consumidor sube pero hay preocupaciones en la economía de México, revela encuesta nacional
En el Estado de México hay presencia de 30 organizaciones delictivas o grupos autodenominados sindicatos, según un mapa de la Fiscalía General de Justicia estatal (FGJEM) elaborado con base en detenciones de sus integrantes.

Detectan en Edomex 30 grupos dedicados a la extorsión
El frente frío 49 dejará lluvias, tormentas eléctricas y posibles granizadas en el noreste, mientras persisten altas temperaturas en México.

Frente frío 49 provocará lluvias y tormentas en el noreste; persiste onda de calor en 24 estados de México
Con planes desde 35 pesos, este servicio busca ampliar la conectividad en el país y puede ser contratado por cualquier persona.

¿Buscas internet barato? Así puedes contratar Internet CFE desde 35 pesos
Decenas de fans que se reunieron en la plancha del Zócalo para ver a la banda surcoreana BTS después de que se anunciara su visita a Palacio Nacional.

Noticiario surcoreano reacciona a la visita de BTS en Palacio Nacional
En la finca hay palmeras, cancha de tenis, habitaciones y una alberca abandonada, pues desde 2024 nadie ha entrado al lugar, ubicado a las afueras de Culiacán.

La finca que marcó el destino del Cártel de Sinaloa... y de Rocha