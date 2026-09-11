$!Como en ‘Orgullo y prejuicio’: Entre abanicos, té y libros vuelve el Jane Austen Fest a Saltillo

Por que no es necesario que se cumpla un aniversario cerrado del natalicio de la autora de “Orgullo y prejuicio” este mes de septiembre vuelve para su segunda edición el Jane Austen Fest, organizado por la Alianza Francesa de Saltillo en colaboración con la Secretaría de Cultura de Coahuila y el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo. El evento, que inició en 2025 en la ciudad —siguiendo un ejemplo internacional— para conmemorar los 250 años del nacimiento de la novelista británica, se realizará los días 18, 19 y 20 de septiembre en dos sedes distintas y con una variedad de actividades para quienes disfrutan de la literatura de Austen y la cultura británica del siglo 19.

“Vimos mucha respuesta del público y nos dio pareció buena idea darle continuidad, aprovechando que ahorita existe una gran efervescencia en la ciudad alrededor de los eventos literarios”, explicó Sylvia Georgina Estrada, coordinadora del evento, para VANGUARDIA. La primera jornada se realizará en las instalaciones de la Alianza Francesa (Hidalgo sur 140, Zona Centro), con el evento “Una taza con Jane: cómo preparar un buen té”, una charla y degustación sobre el arte de preparar esta bebida, particularmente en la forma británica, a cargo de Emilio González.

Será a las 18:00 horas y es la única actividad de todo el festival con una cuota de recuperación. Se darán consejos para calentar el agua, infusionar correctamente el té negro y hasta cómo acompañarlo. Para informes y registro se pueden comunicar al teléfono 844 606 43843. “Alrededor de la vida y la obra de Jane Austen hay cosas que nos parecían interesante explorar, como el té. Es una bebida muy importante para la sociedad inglesa desde hace cientos de años, entonces decidimos hacer ese elemento al festival”, comentó.

A las 20:00 horas se proyectará la película basada en la novela cumbre de Jane Austen “Orgullo y Prejuicio” dirigida por Joe Wright. Los siguientes días la actividad se expande a la Academia Interamericana de Derechos Humanos, en el cruce de Hidalgo y Juárez, donde ambos días se realizará un taller de “Sensatez y abanicos”, un espacio para decorar este accesorio con la guía de Alejandra Median y Brenda Silvat, abierto de las 17:00 a las 21:00 horas. En este mismo horario habrá venta de libros y bazar en el recinto.

Además, el sábado a las 18:00 horas Angélica Herrera impartirá la conferencia “Orgullo y encajes: los vestuarios del mundo austenita”, sobre la moda de aquella época y la jornada concluirá con el concierto “Música para Miss Austen” a cargo de la Compañía de Ópera de Saltillo, que interpretarán piezas de algunos de los compositores que la autora escuchó en vida. El domingo habrá lecturas teatralizadas en el “Salón Austen” con clubes de lectura locales a las 17:00 y 19:00 horas y a las 18:00 horas la charla “Manual Austen: humor, amor e ironía”, con Alejandra Medina, Jessica Villarreal y Sylvia Georgina Estrada, sobre este aspecto de la obra de la novelista.

“Jane era una gran diseccionadora de su época, tenía un ojo crítico para sacar a la luz humorística las cosas que pasaba. Hay novelas de ella que son hilarantes, como ‘Emma’, pero también esta en otras de sus novelas, textos tempranos y sus cartas. Tenía un gran sentido del humor”, ahondó sobre el tema que tocarán este día. Al igual que el año pasado, la invitación está abierta para que las y los asistentes luzcan sus mejores galas de época y encarnen ese espíritu que se encuentran los libros de Austen. “Es un evento que puede reunir no solos a las lectoras y lectores, sino que también hacer esta asociación madre-hija o una visita familiar. Hay muchas mamás que ahora están compartiendo su amor y pasión por la obra de Jane Austen con sus hijas y tenemos varias personas inscritas a nuestra charla de té, que justamente son madre e hija, entonces me parece que este tipo de vínculos que crea la literatura son muy bonitos y queremos que se reflejen en este evento”, concluyó.

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