Sheinbaum condena amenazas de Luis Fernando Salazar contra periodista: ‘No deben pasarse por alto’

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condenó las expresiones del senador de Morena por Coahuila, Luis Fernando Salazar Fernández, contra el periodista de N+, Enrique Acevedo, y manifestó su solidaridad con el comunicador. Durante la conferencia matutina realizada este viernes 11 de septiembre en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la mandataria señaló que las diferencias entre servidores públicos y medios de comunicación no deben convertirse en amenazas contra periodistas. Sheinbaum explicó que había abordado el tema un día antes, pero consideró necesario pronunciarse específicamente sobre las expresiones del senador y señalar que este tipo de mensajes no deben pasarse por alto. “Perdón, ayer no lo dije y quiero mencionarlo antes de que acabe la semana. No estoy de acuerdo en la forma en que se expresó el senador de Morena de Coahuila eh al periodista Enrique Acevedo. No es correcto. Mi solidaridad”, declaró.

SHEINBAUM PIDE NO PASAR POR ALTO AMENAZAS CONTRA PERIODISTAS La presidenta señaló que las expresiones realizadas a través de redes sociales contra Acevedo son condenables y llamó a los servidores públicos a evitar ese tipo de lenguaje. “Ayer hablé del tema, de la nota, pero no mencioné y es muy prudente y importante hacerlo, porque la manera en que se utilizó la red social y las frases que dijo contra este periodista son condenables y no deben eh pasarse por alto”, afirmó. Sheinbaum reconoció que los funcionarios pueden tener desacuerdos con periodistas o medios de comunicación, pero estableció que esas diferencias no justifican expresiones que puedan interpretarse como amenazas. “Él quitó en la red social y pidió disculpas, y qué bueno, porque es un llamado a todas y todos los servidores públicos de que nunca debemos utilizar esas palabras. Podemos no estar de acuerdo con un periodista, una periodista, con un medio de comunicación, pero jamás debe utilizarse una palabra como amenaza”, sostuvo. La presidenta concluyó su intervención reiterando su respaldo al periodista Enrique Acevedo.

¿POR QUÉ LUIS FERNANDO SALAZAR AMENAZÓ A ENRIQUE ACEVEDO? El intercambio comenzó después de que Enrique Acevedo difundiera información relacionada con la senadora con licencia de Morena, Julieta Ramírez. El periodista dio a conocer información sobre un supuesto acuerdo de colaboración preliminar con autoridades del Gobierno de Estados Unidos, conocido como proffer agreement, mediante el cual una persona puede proporcionar información a fiscales bajo determinadas condiciones. Ramírez negó haber firmado dicho documento y aseguró que no mantiene investigaciones en su contra en México ni en Estados Unidos. Después de la difusión de esa información, el senador Luis Fernando Salazar publicó un mensaje dirigido a Acevedo que generó críticas debido a la frase “vamos a ir por ti”. Ante los cuestionamientos, el legislador retiró la publicación y posteriormente ofreció una disculpa mediante sus redes sociales.

SENADOR DE MORENA AFIRMA QUE SE REFERÍA A ACCIONES LEGALES En su mensaje de disculpa, Salazar Fernández sostuvo que la expresión dirigida a Enrique Acevedo se refería a la posibilidad de emprender acciones por la vía legal. El senador también informó que recientemente presentó una demanda y una denuncia penal contra otro medio de comunicación en Coahuila. Sheinbaum destacó durante su conferencia que Salazar retiró el mensaje y ofreció disculpas, aunque reiteró que los servidores públicos deben evitar expresiones que puedan constituir amenazas contra periodistas, incluso cuando exista desacuerdo con la información difundida.