¡Épicos regresos! Muestra ‘American Horror Story’ su tráiler oficial de la temporada 13
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La serie de Ryan Murphy estrenará el próximo 25 de septiembre con Jessica Lange, Sarah Paulson y Evan Peters a la cabeza del elenco multiestelar
La vibra y emoción por la temporada de Halloween ya se pueden sentir hasta en el streaming y la televisión, sobre todo luego de que Hulu estrenara el tráiler oficial de la temporada 13 de ‘American Horror Story’, con la primera actriz Jessica Lange haciendo su regreso junto a Sarah Paulson y Evan Peters, tras varios años alejados del proyecto que les dio fama global.
“Las brujas de Coven están de vuelta. #AmericanHorrorStory, temporada 13, estrena el 24 de septiembre en #DisneyPlus”, escribió la cuenta de la plataforma en sus diversas redes para mostrar el adelanto de sus personajes.
Algo de lo que se pudo ver es el regreso de varios de los villanos de las diversas temporadas; sin embargo, lo que más llamó la atención fue la aparición de Jessica Lange, quien encabezó las primeras cuatro historias de la serie producida por Ryan Murphy y Brad Falchuk.
¿DE QUÉ TRATARÁ LA NUEVA TEMPORADA?
Sarah Paulson, Emma Roberts, Leslie Grossman, Billie Lourd, Angela Bassett, Gabourey Sidibe y más actores repetirán los personajes que les dieron notoriedad en redes sociales y en el entretenimiento a nivel internacional.
Además de los fichajes de John Waters, Joey Pollari y el posible nuevo villano principal, Paul Anthony Kelly.
De acuerdo con información oficial, los personajes se entrelazan en diversas realidades que ponen en riesgo la actual, por lo que los villanos buscan una manera de mantenerse “vivos” para cumplir su deseo de venganza.
Esta nueva temporada contará con 13 episodios de 30 minutos cada uno, y el 25 de septiembre debutarán tres de ellos en Disney+, para luego, cada semana, conocer dos hasta el final de la temporada, planeada para finales de octubre.