¡Épicos regresos! Muestra ‘American Horror Story’ su tráiler oficial de la temporada 13

La vibra y emoción por la temporada de Halloween ya se pueden sentir hasta en el streaming y la televisión, sobre todo luego de que Hulu estrenara el tráiler oficial de la temporada 13 de ‘American Horror Story’, con la primera actriz Jessica Lange haciendo su regreso junto a Sarah Paulson y Evan Peters, tras varios años alejados del proyecto que les dio fama global.

“Las brujas de Coven están de vuelta. #AmericanHorrorStory, temporada 13, estrena el 24 de septiembre en #DisneyPlus”, escribió la cuenta de la plataforma en sus diversas redes para mostrar el adelanto de sus personajes.

Algo de lo que se pudo ver es el regreso de varios de los villanos de las diversas temporadas; sin embargo, lo que más llamó la atención fue la aparición de Jessica Lange, quien encabezó las primeras cuatro historias de la serie producida por Ryan Murphy y Brad Falchuk.