¡Alerta Cofepris! Dapagliflozina robada y Argliptin-D adulterado; estos son los lotes señalados
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Cofepris alertó por dapagliflozina robada y Argliptin-D® adulterado, además del retiro voluntario de un lote de metformina
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) dio a conocer tres acciones relacionadas con medicamentos. Entre ellas se encuentran dos alertas sanitarias emitidas por situaciones detectadas en Ciudad de México: el robo de dapagliflozina a granel propiedad de AstraZeneca S.A. de C.V. y la adulteración de Argliptin-D® 50 mg/850 mg (Sitagliptina/Metformina), fabricado por MEXAR PHARMA, S.A. de C.V.
A estas medidas se suma el retiro voluntario del mercado de APOZEMIA XRMR (Metformina) 500 mg, correspondiente al lote 1108G24A, que fue efectuado por la empresa Protein, S.A. de C.V.
COFEPRIS ALERTA POR LOTES ROBADOS DE DAPAGLIFLOZINA
La dapagliflozina es un medicamento utilizado para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, la insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal crónica.
Cofepris señaló que los lotes robados representan la totalidad de los fabricados y comercializados en territorio nacional, por lo que emitió la alerta como medida preventiva para que establecimientos y población tomen precauciones al adquirir el producto.
Los números de lote señalados son AF3183, AF3187, AF3200, AF3206 y BEG036.
La dependencia recordó que “la adquisición de medicamentos robados en la vía pública o a través de plataformas de comercio electrónico, sitios web y redes sociales, representan un riesgo para la salud”, debido a que se desconocen las condiciones en las que fueron almacenados y transportados, lo que puede comprometer su estabilidad, calidad, eficacia y seguridad.
Por ello, recomendó no adquirir, suministrar ni utilizar medicamentos a granel que carezcan de etiquetado y registro sanitario, particularmente aquellos comercializados en tianguis, mercados u otros establecimientos informales.
En caso de identificar alguno de los lotes señalados a la venta, Cofepris pidió realizar la denuncia sanitaria correspondiente.
ADVIERTEN POR ADULTERACIÓN DE ARGLIPTIN-D®
La segunda alerta corresponde a Argliptin-D® 50 mg/850 mg, un medicamento oral combinado que contiene sitagliptina y metformina y que se utiliza para el control de la glucosa en sangre en personas con diabetes mellitus tipo 2.
La anomalía fue identificada en el lote LC89738, con fecha de caducidad “FEB 2027”. Cofepris precisó que la presentación de 28 tabletas correspondiente a este lote no fue importada a México para su comercialización.
La autoridad sanitaria recomendó a establecimientos y consumidores tomar precauciones ante la posible comercialización de este producto y verificar su procedencia antes de adquirirlo.
REPORTAN RETIRO VOLUNTARIO DE METFORMINA
Cofepris también emitió un aviso de riesgo relacionado con el retiro voluntario del mercado realizado en Ciudad de México por Protein, S.A. de C.V., de APOZEMIA XRMR (Metformina) 500 mg.
El producto corresponde a una caja con blíster de 60 comprimidos y al lote 1108G24A.
La autoridad sanitaria recordó que el uso de medicamentos requiere valoración médica y que, cuando corresponda, su adquisición está sujeta a la presentación de una receta. “Evite automedicarse; consulte siempre a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier tratamiento.”
En el caso de las compras realizadas mediante plataformas de comercio electrónico, sitios web o aplicaciones móviles, Cofepris recomendó verificar que el establecimiento tenga domicilio físico en territorio nacional, así como licencia sanitaria y aviso de funcionamiento emitidos por la propia autoridad.
RECOMIENDAN VERIFICAR PROVEEDORES Y REPORTAR REACCIONES ADVERSAS
A distribuidores y farmacias, Cofepris recomendó adquirir medicamentos únicamente mediante distribuidores autorizados por los titulares de los registros sanitarios correspondientes y conservar la documentación que compruebe la adquisición y comercialización legal de los productos, incluidas las facturas.
En caso de existir dudas sobre la autenticidad de los medicamentos o de la documentación, la dependencia pidió contactar al titular del registro sanitario para confirmar su procedencia.
Asimismo, llamó a la población a reportar cualquier reacción adversa mediante el enlace VigiRam o a través del correo farmacovigilancia@cofepris.gob.mx.
Cofepris indicó que mantendrá las acciones de control sanitario y comunicará oportunamente cualquier nueva evidencia que permita prevenir riesgos a la salud derivados de productos, servicios o establecimientos que incumplan con la legislación sanitaria vigente.