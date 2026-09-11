¡Alerta Cofepris! Dapagliflozina robada y Argliptin-D adulterado; estos son los lotes señalados

A estas medidas se suma el retiro voluntario del mercado de APOZEMIA XRMR (Metformina) 500 mg, correspondiente al lote 1108G24A, que fue efectuado por la empresa Protein, S.A. de C.V.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ( Cofepris ) dio a conocer tres acciones relacionadas con medicamentos. Entre ellas se encuentran dos alertas sanitarias emitidas por situaciones detectadas en Ciudad de México: el robo de dapagliflozina a granel propiedad de AstraZeneca S.A. de C.V. y la adulteración de Argliptin-D® 50 mg/850 mg (Sitagliptina/Metformina), fabricado por MEXAR PHARMA, S.A. de C.V.

COFEPRIS ALERTA POR LOTES ROBADOS DE DAPAGLIFLOZINA

La dapagliflozina es un medicamento utilizado para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, la insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal crónica.

Cofepris señaló que los lotes robados representan la totalidad de los fabricados y comercializados en territorio nacional, por lo que emitió la alerta como medida preventiva para que establecimientos y población tomen precauciones al adquirir el producto.

Los números de lote señalados son AF3183, AF3187, AF3200, AF3206 y BEG036.

La dependencia recordó que “la adquisición de medicamentos robados en la vía pública o a través de plataformas de comercio electrónico, sitios web y redes sociales, representan un riesgo para la salud”, debido a que se desconocen las condiciones en las que fueron almacenados y transportados, lo que puede comprometer su estabilidad, calidad, eficacia y seguridad.

Por ello, recomendó no adquirir, suministrar ni utilizar medicamentos a granel que carezcan de etiquetado y registro sanitario, particularmente aquellos comercializados en tianguis, mercados u otros establecimientos informales.

En caso de identificar alguno de los lotes señalados a la venta, Cofepris pidió realizar la denuncia sanitaria correspondiente.

ADVIERTEN POR ADULTERACIÓN DE ARGLIPTIN-D®

La segunda alerta corresponde a Argliptin-D® 50 mg/850 mg, un medicamento oral combinado que contiene sitagliptina y metformina y que se utiliza para el control de la glucosa en sangre en personas con diabetes mellitus tipo 2.

La anomalía fue identificada en el lote LC89738, con fecha de caducidad “FEB 2027”. Cofepris precisó que la presentación de 28 tabletas correspondiente a este lote no fue importada a México para su comercialización.

La autoridad sanitaria recomendó a establecimientos y consumidores tomar precauciones ante la posible comercialización de este producto y verificar su procedencia antes de adquirirlo.