Compartirán música y relatos de amor y desamor para el corazón en Foro Amapola

“Decidimos hacerlo más grande, con más contenido, con más tiempo de preparación. Estamos muy felices de hacerlo. Es un concierto musical, porque aparte de l as canciones están acompañadas por un texto , historias conectadas de amor y desamor con interpretaciones musicales”, explicó para VANGUARDIA el artista y productor Eduardo Siler, director general del evento.

“Amor, amor” es una fusión del teatro y la música, sin ser concierto ni obra de teatro musical. El programa de la noche estará conectado por historias de amor y desamor que los intérpretes compartirán a manera de monólogo breve.

“Nuestro principal tema es ‘Amor, amor’, es como un tributo a José José. Es una canción que me llena y me describe mucho como un artista soñador, me ha ayudado mucho en audiciones y en castings”, agregó Siler.

El repertorio incluirá temas de José José, Ricardo Montaner, Elvis Presley, Pandora y Rosario, entre otros artistas, mientras que los relatos serán ficciones basadas en las experiencias que todos hemos tenido en el mundo del amor.

Los participantes serán Navid Rodríguez, David Fraustro, Anahí Cárdenas, Gina de la Paz y el propio Siler, así como la cantante Maite Olalde, quien llegó a estar en La Voz... México, y el pianista Javier Muza, cuya experiencia como locutor servirá también como hilo conductor del espectáculo.