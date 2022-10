Con dos años Foro Amapola abre los brazos para celebrar a la vida y la muerte

“Curiosamente cuando ‘superamos’ la pandemia concordó con un bajón en el nivel de trabajo aquí, de eventos y todo. Tuvimos unos meses muy complicados. Admitiré en que hubo momentos que dije ya, aviento toallas y lo que tenga que aventar, y varias personas me decían que y aparte mi intuición me dijo espérate tantito”, señaló Wiseman.

“Queremos que el artista también se confronte con la gente, no hasta que te dan una fecha específica”, comentó Bocardo haciendo una invitación a los artistas locales a considerar al foro como la opción para sus shows, “estamos abiertos a eso y más, queremos hacer shows locales, pero producidos, entran bailarinas, hay cuestiones de teatro, música, hay ensambles. No sé, por ejemplo, un mes de colaboración, vienen a ensayar todos los martes y se va formando aquí mismo y se piense el show para este lugar. Estamos acostumbrados en Saltillo a todo hacerlo un día antes, checar el sonido, las luces, y es lo que buscamos acá, que se acerquen, que pregunten y que no nos tengan miedo”.

Por ejemplo, la banda saltillense Tristes Jardínes estuvo ensayando en preparación al Zapal 2022, que se llevó a cabo el pasado fin de semana y del cual formaron parte.

Bocardo y Wiseman destacan que para estas bandas puede llegar a ser mucho más accesibles rentar los servicios de Amapola, completamente equipado, que tratar de montar todo por separado.