Conecta MOS con operística internacional

Que sea esta mi invitación a los amantes de la actuación a través del bel canto, y también a quienes aún no caen en las redes de esta maravillosa seducción que es la ópera:

Adieu notre petite table”, que describe el conflicto interior de Manon entre su amor sincero por Des Grieux y su deseo de un futuro glamuroso.

En esta escena, Manon viaja por una montaña rusa de emociones.

Al principio, se siente conmovida por su amor a Grieux (“Mon pauvre chevalier... j’aime”), después insegura (“Je ne suis digne de lui”).

Pero luego se inflama con el fuego de la promesa de la lujosa vida que le ofrece la gran ciudad.

Esta aria alcanza su clímax en la palabra “beauté” en si bemol alto.

Aparece el motivo de Brétigny y durante unos instantes se deleita con la dulce anticipación de su brillante -pero incierto- futuro.

Pronto se ve superada (¿sobrecogida?) por los melancólicos sentimientos de despedida (“Adieu notre petite table”).

Se da cuenta así Manon, de que con la pérdida de su amor, ha comprado caro su sueño de reina.

Cajón de sastre:

Muchos, menos los perros café americanos, como yo, los únicos que en esos casos voltean para ambos lados.

Now and then (de vez en cuando) me acuerdo de ese pasaje de mi vida.

Now and then se llena mi cabeza de mis óperas más queridas y por mí sufridas, una de ellas, Manon.

Tengo motivos de sobra para agradecerle a MOS lo que me ha dado. Ni cuenta se han dado ellos de eso.

Y hoy que escribo esto de madrugada, me topo con la última canción de los Beatles: ”Now and then”.

No puede ser tanta coincidencia. Sí, sí puede ser...

Escúchenla conmigo.